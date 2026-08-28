Був першим чоловіком зрадниці Ані Лорак: де зараз продюсер Юрій Фальоса

Юрій Фальоса співпрацював із багатьма сучасними знаменитостями. У нього була успішна продюсерська кар'єра, однак повномасштабна війна все змінила і чоловік кудись зник.

Сам продюсер народився у Росії, однак зростав у Маріуполі. Вищу освіту здобув у Київському інституті цивільної авіації. У студентські роки займався музикою та навіть виступав на великих сценах. У певний період свого життя пішов працювати за спеціальністю, а наприкінці 80-х початку 90-х почав відкривати власні кооперативи. Далі у матеріалі 24 Канал детальніше розповість про життя Фальоси, що його пов'язує з Ані Лорак і де він зараз.

З ким із зірок співпрацював Юрій Фальоса

Далі разом із друзями відкрив продюсерський центр "Титан". Його першим успішним проєктом стала співачка, яка сьогодні має статус зрадниці в Україні, Ані Лорак (Кароліна Куєк). Вони не тільки разом працювали, а й мали тривалі романтичні стосунки.

Колись Фальоса казав, що закохався у Лорак, коли їй було всього 13 років. Далі вони підписали контракт на 10 років. Сама співачка зізнавалась, що саме він навчив її "їсти ножем і виделкою".

Ані Лорак і Юрій Фальоса / Фото видання dialog.ua

З Мікою Ньютон продюсер познайомився у Скадовську на пісенному конкурсі. Чоловік розповідав, що вклав дуже багато грошей у розвиток виконавиці. По-справжньому артистка "вистрілила" в Росії.

Міка Ньютон і Юрій Фальоса / Фото ТСН

За декілька років Міка Ньютон подала в суд на продюсера, адже була впевнена, що чоловік і компанія присвоїли кошти співачки. Наскільки відомо, то виконавиця виграла судові засідання, а Фальоса на той час загрузнув у боргах.

Сам Юрій казав, що на відміну від Міки Ньютон, Ані Лорак відпрацювала усі кошти, які в неї вклали, і навіть більше. Крім того, він також працював із такими зірками: Маша Гойя, Яна Романова, гурт "Bionik", Маша Собко та інші.

Роман із неповнолітньою Ані Лорак та інші жінки

Ми уже згадували, що Фальоса закохався у неї, коли та була підлітком. Він розглядав її не тільки як проєкт, а як і жінку.

Та до цієї зустрічі Юрій був у шлюбі 11 років. Дружина народила йому двох дітей: сина Артема, який є директором компанії "Falyosa Family Factory" та доньку Іванну, яка працює перекладачкою і викладає іноземні мови.

Розлучення відбулось саме через Ані Лорак. Зауважимо, що продюсер був старшим за свою підопічну аж на 18 років. У цивільному шлюбі вони прожили приблизно 10 років.

Я думаю, що я навчив її всьому. І як поводитися з чоловіками, і як з генералами, і з президентами, і з бізнесменами. Кожен чоловік хотів би таку жінку,

– розповідав Фальоса про Лорак.

Ані Лорак і Юрій Фальоса / Фото з мережі

А покинула вона Фальосу через Сергія Реброва – колишнього тренера збірної України. Футболіст на той момент був у шлюбі і виховував сина. Як писали ЗМІ, Ребров пропонував Лорак залишитись його коханкою, адже не міг наважитись на розлучення, однак співачка не погодилась на такий розвиток подій.

Цивільний чоловік артистки не зміг пробачити їй такого вчинку.

Сергій Ребров та Ані Лорак / Колаж 24 Каналу

Далі у житті продюсера з'явилась Ольга Вишневська, а потім – Маша Гойя. У мережі писали, що чоловік одружився з останньою, однак сама співачка казала, що Фальоса робив їй пропозицію, але вона не погодилась.

У 2015 році стало відомо, що пара розлучається. Причина – зрада співачки із впливовим іноземцем. Через рік Юрій одружився з 19-річною Катериною, а у 2017 році у пари народився син Олександр.

Юрій Фальоса із сином / Фото з інстаграму продюсера

Фальоса залишився без будинку

У березні 2022 року, коли повномасштабна війна набирала свого розвитку, ворожий снаряд влучив у будинок продюсера. Юрій публічно повідомив, що ні будинку, ні студії, у нього більше немає.

Будинок Юрія Фальоси / Фото з фейсбуку продюсера

З невідомих причин чоловік видалив зі своїх сторінок у соцмережах фото будинку та інформацію про снаряд.

Де зараз продюсер Юрій Фальоса

А після цього він просто зник. Його колишня Маша Гойя казала, що Фальоса тепер живе у Росії. Після цього медійник Слава Дьомін напряму запитав у Юрія, де він зараз. Продюсер відповів, що перебуває в українському Криму, щоб привести до ладу могилу батька, а за деякий час планує відновити будинок у Києві, який знищили росіяни.

Але не все так просто. Як Фальоса потрапив на окуповану територію – невідомо. Розташування його інстаграм-сторінки показує саме Росію.

Де зараз Юрій Фальоса / Скриншот з інстаграм-сторінки

Остання його публікація в інстаграмі датується лютим місяцем 2025 року. На фото його син, який брав участь у змаганнях в окупованому Криму, а на його шиї висять медалі з російським триколором.

Син Юрія Фальоси на змаганнях у Криму / Фото з інстаграму продюсера

Продовжуючи тему українських продюсерів, поспішіть дізнатись, де зараз Юрій Кузін, який співпрацював із співачкою Ерікою.