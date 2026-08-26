Пожартував про Оскар: Зеленський вручив нагороду Шону Пенну та розсмішив залу

У столиці вже вшосте пройшла престижна церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Цьогоріч президент відзначив не лише військових та медиків, а й видатних представників медіа, шоу-бізнесу і навіть голлівудських зірок.

Як повідомляється з соціальних мереж, Володимир та Олена Зеленські особисто вручили почесні нагороди 18 видатним особистостям. Серед лауреатів опинилися ті, хто невтомно працює на нашу перемогу, підтримує країну в тилу та на міжнародній арені.

Шон Пенн та Зеленський / president.gov.ua

Особливу увагу публіки привернув американський актор та режисер Шон Пенн. Він палко підтримує українців від самого початку повномасштабного вторгнення. Під час вручення статуетки Володимир Зеленський не втримався і дотепно підколов голлівудську зірку зі сцени.

Шон Пенн на вручення Оскара, бачите, не прийшов. А на вручення Національної легенди – прийшов,

– пожартував Зеленський.

Шон Пенн в Києві / фото з телеграму

Окрім закордонного друга, держава відзначила й наших рідних знаменитостей. Почесну нагороду отримала незмінна ведуча новин ТСН Алла Мазур. Також президент відзначив культовий вітчизняний рок-гурт "Брати Гадюкіни" – статуетку забрали музиканти колективу, а їхнього покійного фронтмена Сергія Кузьмінського нагородили посмертно.

Ця красива відзнака у вигляді золотої синьо-жовтої квітки вручається з 2021 року. Серед цьогорічних "легенд" також опинилися володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов, зірковий шеф-кухар та амбасадор United24 Хосе Андрес, видатні діячі мистецтва та наші незламні воїни.

Нагорода / фото з відкритих джерел

Шон Пенн знявся в українському фільмі "Потяг "Червона рута", а Юрій Горбунов розсекретив деталі співпраці з актором.

