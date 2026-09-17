"Як громадяни не подобаються": Женя Галич дав чітко зрозуміти, як ставиться до The Hardkiss

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич відверто розповів про своє ставлення до колег із гурту The Hardkiss. Музикант зізнався, що не розуміє мовчання та виїзду чоловічої частини колективу за кордон.

Фронтмен українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич зробив гучну заяву в інтерв'ю Аліні Доротюк. Музикант відверто зізнався, що зараз взагалі не спілкується з учасниками гурту The Hardkiss та не поділяє їхню позицію. За словами Галича, раніше йому подобалася творчість колег, однак їхні дії під час війни змінили його думку.

Взагалі не підтримуємо зв’язок і тоді не підтримували. Але я тепло ставився до них як до митців. Мені як митці The Hardkiss подобались. А як громадяни вони мені не подобаються. Я не розділяю їх позицію,

– зізнався Галич.



Галич розкритикував гурт The Hardkiss / Фото з інстаграму гурту

Головною причиною обурення артиста став виїзд чоловічого складу колективу за кордон та відсутність будь-якої комунікації з українцями. На думку Галича, вони мали б пояснити українцям свій вибір.

На даний момент я знаю, що цей гурт поїхав з країни, включаючи чоловічу складову цього гурту. Без пояснень причини, чому вони поїхали, причина виїзду,

– каже музикант.

Лідер O.Torvald наголосив, що публічні люди мають нести відповідальність перед своєю аудиторією та мусять чесно пояснювати власні вчинки.

Вони не комунікують із аудиторією, із суспільством, зі своїми шанувальниками, чому вони зробили такий вибір? Це я не розділяю. Я не бачив, щоб була якась зрозуміла комунікація: "Ми виїхали, бо в нас троє дітей і в барабанщика троє дітей, і в басиста сім дітей, і ми виїхали, щоб зберегти свої родини". От це була б комунікація,

– впевнений артист.

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що чоловіча частина гурту The Hardkiss, зокрема чоловік солістки Юлії Саніної Валерій "Вал" Бебко, наразі перебуває за межами України.

До речі, у цьому ж інтерв'ю Женя Галич здивував зізнанням про те, як Олег Винник сприяв його виїзду за кордон під час повномасштабної війни.