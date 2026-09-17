Фронтмен украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич сделал громкое заявление в интервью Алине Доротюк. Музыкант откровенно признался, что сейчас вообще не общается с участниками группы The Hardkiss и не разделяет их позиции. По словам Галича, раньше ему нравилось творчество коллег, однако их действия во время войны изменили его мнение.

Вообще не поддерживаем связь и тогда не поддерживали. Но я тепло относился к ним как к творческим людям. Мне как творцы The Hardkiss нравились. А как граждане они мне не нравятся. Я не разделяю их позицию,

– признался Галич.



Галич раскритиковал группу The Hardkiss / Фото из инстаграма группы

Главной причиной возмущения артиста стал выезд мужского состава коллектива за границу и отсутствие какой-либо коммуникации с украинцами. По мнению Галича, они должны были объяснить украинцам свой выбор.

На данный момент я знаю, что эта группа уехала из страны, включая мужскую часть коллектива. Без объяснений причин, почему они уехали, причина отъезда,

– говорит музыкант.

Лидер O.Torvald подчеркнул, что публичные люди должны нести ответственность перед своей аудиторией и честно объяснять свои поступки.

Они не общаются с аудиторией, с обществом, со своими поклонниками: почему они сделали такой выбор? Я это не поддерживаю. Я не видел, чтобы была какая-то понятная коммуникация: "Мы уехали, потому что у нас трое детей, у барабанщика трое детей, у басиста семь детей, и мы уехали, чтобы сохранить свои семьи". Вот это была бы коммуникация,

– уверен артист.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Напомним, что мужская часть группы The Hardkiss, в частности супруг солистки Юлии Саниной Валерий "Вал" Бебко, в настоящее время находится за пределами Украины.

Кстати, в этом же интервью Женя Галич удивил признанием о том, как Олег Винник способствовал его выезду за границу во время полномасштабной войны.