Военнослужащему было непросто получить разрешение на выезд за границу, поэтому впервые увидеться с семьей он смог благодаря Олегу Виннику, который сейчас живет в Германии. Об этом Галич рассказал в интервью Алине Доротюк.

По словам музыканта, в первый год полномасштабной войны его вообще не отпускали со службы. Однако именно тогда Олег Винник приобрел для его батальона автомобиль скорой помощи в Германии, который нужно было доставить в Украину.

Комбат говорит: "Так, кто у нас там из шоу-бизнеса? Позови Галича и Красулю". Мы пришли, он говорит: "Надо забрать скорую". Я уже на иголках говорю: "Я заберу все машины скорой помощи, какие только понадобятся". И нас с Жекой отпустили за машиной скорой помощи,

– вспомнил Галич.

В то же время родные музыканта не знали, что он приедет. Галич решил устроить жене и детям сюрприз, поэтому о его приезде знал только брат.

Это было так романтично. Я устроил им сюрприз. Я приехал – ну, слезы, конечно,

– рассказал Евгений.

В следующем году Галич уже смог увидеться с семьей во время своего военного отпуска. Позже встречи происходили примерно два раза в год. Жена и дети, которые тогда жили в Польше, приезжали во Львов, в частности когда им нужно было пройти медицинские обследования. Тогда музыкант просил об увольнении, чтобы провести с ними время.

Известно, что в 2025 году семья Галича окончательно вернулась в Украину после нескольких лет жизни в Польше.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Известно, что сам Женя Галич уволен с военной службы и имеет статус ветерана.