Олег Винник решил напомнить о себе украинцам. В интервью блогеру Артему Безкровному певец рассказал, как уехал из страны и что пока не готов возвращаться в Украину даже ради концертов.

По его словам, он опасается, что после въезда не сможет выехать. Винник, который заявлял, что не имеет украинского внутреннего паспорта еще с 2000 года, отдельно подчеркнул свой статус резидента Германии, хотя также признал, что остается гражданином Украины.

Я могу приехать выступить. Мне кажется, что я не уеду обратно. Я же украинец, но я резидент Германии,

– сказал певец.

Артист также предположил, что его возвращение вызвало бы большой общественный резонанс и повышенное внимание журналистов. Кроме того, он заявил, что некоторые украинские коллеги распространяют о нем ложную информацию, из-за чего он чувствует себя оскорбленным. В то же время Винник отметил, что сохранил хорошие отношения с актрисой Ольгой Сумской.

По словам певца, еще одной причиной, почему он не приезжает в Украину, являются угрозы. При этом он не уточнил, от кого именно они поступают и с чем связаны.

Я не хочу об этом много говорить. Я уже где-то говорил – есть угрозы. Я хочу жить спокойно. Чтобы моя семья жила спокойно. И знаешь, просто не хочется попадать в ситуацию, когда мне угрожают. Это как-то не по-человечески и как-то незаслуженно,

– заявил Винник.

Интервью Олега Винника Артему Безкровному: смотрите видео онлайн

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