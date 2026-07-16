Музыкант и лидер известной рок-группы O.Torvald Женя Галич впервые откровенно рассказал о причине своего увольнения из Вооруженных Сил Украины в интервью программе "Наедине с Гламуром". По словам артиста, он теперь имеет статус ветерана – его списали из-за серьезных проблем со здоровьем.

Хотя исполнитель решил не называть свой точный медицинский диагноз, он признался, что после выполнения последних боевых задач на передовой был вынужден провести около четырех месяцев на больничной койке. Галич подробно описал сложный процесс принятия решения о списании.

К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уж получилось, что после наших последних выездов я не смог принимать активное участие в боевых действиях и провел достаточное количество времени в госпитале. Это было почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований, размышлений и колебаний меня списали,

– рассказал Женя Галич.

Где сейчас Женя Галич и чем занимается после увольнения со службы

Несмотря на официальное увольнение, Женя Галич не собирается оставаться в стороне и продолжает активно помогать украинским защитникам. Вместе со своими собратьями из 135-го отдельного батальона территориальной обороны он заботится о нуждах ветеранов, действующих военнослужащих, а также поддерживает их семьи. Кроме того, музыкант наконец получил возможность уделить время творчеству и уже работает над сольным альбомом и новыми релизами O.Torvald.

Интервью Женя Галича "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн

Женя Галич вступил в ряды ВСУ весной 2022 года и участвовал в ожесточенных боях в Донецкой области, в частности во время обороны Бахмута. Ранее артист уже делился подробностями своей службы и рассказывал, что в 2023 году едва не погиб в серьезном ДТП на боевой машине, а в 2024 году лечился в госпитале из-за множества болезней, накопившихся за три года.

Недавно свою работу на передовой демонстрировал Игорь Ласточкин, который служит в Донецкой области.