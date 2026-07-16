Музикант та лідер відомого рок-гурту O.Torvald Євген Галич вперше відверто розповів про причину свого звільнення з лав Збройних Сил України в інтерв'ю Наодинці з Гламуром. За словами артиста, він тепер перебуває у статусі ветерана – його списали через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Хоча виконавець вирішив не називати свій точний медичний діагноз, він зізнався, що після виконання останніх бойових завдань на передовій був змушений провести близько чотирьох місяців на лікарняному ліжку. Галич детально описав складний процес ухвалення рішення про списання.

На жаль, я звільнився за станом здоров’я. Так вже вийшло, що після наших останніх виїздів я не зміг брати активну участь у бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі. Це було майже чотири місяці. Після дев’яти місяців обстежень, міркувань і вагань мене було списано,

– розповів Женя Галич.

Де зараз Женя Галич і чим займається після списання зі служби

Попри офіційне списання, Женя Галич не збирається стояти осторонь і продовжує активно допомагати українським захисникам. Разом зі своїми побратимами зі 135-го окремого батальйону територіальної оборони він опікується потребами ветеранів, чинних військовослужбовців, а також підтримує їхні родини. Окрім цього, музикант нарешті отримав можливість приділити час творчості та вже працює над сольним альбомом і новими релізами O.Torvald.

Інтерв'ю Жені Галича Наодинці з Гламуром: дивіться відео онлайн

Женя Галич приєднався до лав ЗСУ навесні 2022 року та брав участь у запеклих боях на Донеччині, зокрема під час оборони Бахмута. Раніше артист уже ділився подробицями своєї служби та розповідав, що у 2023 році ледь не загинув у серйозній ДТП на бойовому авто, а у 2024 році лікувався в шпиталі через купу накопичених за три роки хвороб.

Нещодавно свою роботу на передовій показував Ігор Ласточкін, який служить на Донеччині.