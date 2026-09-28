"Думала, що це приліт": зірка "Зворотного напрямку" потрапила в ДТП у Києві

Українська акторка Олеся Надєєва, відома за роллю Дарини в серіалі "Зворотний напрямок", розповіла про моторошну ДТП, свідком якої стала дорогою додому після зйомок.

Про цей інцидент вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Так, виявилося, що Надєєва їхала в маршрутці, яка опинилася просто перед автомобілем, що після зіткнення був повністю розбитий. Аварія сталася дуже раптово: пасажири почули гучний звук, побачили червоне світло та дим. Від різкої зупинки всі в маршрутці закричали, а водій також не зміг уникнути зіткнення.

Я думала, що це приліт. Бо був такий гучний звук, яскраве червоне світло і дим, просто якийсь жах,

– пригадала акторка.

Вона зазначила, що перед цим уже пережила сильний стрес дорогою на зйомку через атаку "шахедів". За словами Надєєвої, вибухи були дуже гучними, тому вона всю дорогу трусилася від страху.

Після зйомки акторка хотіла якомога швидше повернутися додому, але дорогою опинилася в епіцентрі ДТП.

Сьогодні дякую Богу, своєму янголу-охоронцю, тому що маршрутка, на якій я їхала, була прямо перед машиною, яка вщент розбита. Не знаю, як мені сьогодні так пощастило,

– написала Надєєва.

Акторка також закликала підписників берегти себе.

Олеся Надєєва розповіла про ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше в ДТП потрапив відомий український співак Володимир Дантес.