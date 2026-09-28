Об этом инциденте она сообщила на своей странице в инстаграме.

Так, оказалось, что Надеева ехала в маршрутке, которая оказалась прямо перед автомобилем, который после столкновения был полностью разбит. Авария произошла очень внезапно: пассажиры услышали громкий звук, увидели красный свет и дым. От резкой остановки все в маршрутке закричали, а водитель также не смог избежать столкновения.

Я думала, что это прилет. Потому что был такой громкий звук, яркий красный свет и дым, просто какой-то ужас,

– вспомнила актриса.

Она отметила, что перед этим уже пережила сильный стресс по дороге на съемку из-за атаки "Шахедов". По словам Надеевой, взрывы были очень громкими, поэтому она всю дорогу дрожала от страха.

После съемки актриса хотела как можно быстрее вернуться домой, но по дороге оказалась в эпицентре ДТП.

Сегодня благодарю Бога, своего ангела-хранителя, потому что маршрутка, на которой я ехала, оказалась прямо перед машиной, которая разбита вдребезги. Не знаю, как мне сегодня так повезло,

– написала Надеева.

Актриса также призвала подписчиков беречь себя.

Олеся Надеева рассказала о ДТП / Скриншот из Instagram-сторис

Ранее в ДТП попал известный украинский певец Владимир Дантес.