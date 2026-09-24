Про силу не зраджувати собі: Огнєвіч випустила англомовний трек, над яким працювала понад рік

Злата Огнєвіч випустила новий англомовний сингл Fighter. Це авторська пісня про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та силу залишатися собою, навіть коли доводиться йти проти правил.

Fighter стала другою піснею з майбутнього англомовного альбому співачки. Відеокліп на композицію вона вже опублікувала на своєму ютуб-каналі.

Над піснею Fighter працювали понад рік. До її створення долучилися музиканти та саундпродюсери зі США, України та Великої Британії. Вокал Злати записали в американській студії Elemental Recording, де свого часу працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg та Quincy Jones. А вже оперну партію співачка записала в Києві, у Будинку звукозапису. Перед роботою в студії Злата займалася з американським вокальним коучем, щоб підготуватися до складних партій.

Особливого звучання пісні додав госпел-хор із 12 британських музикантів. Його записав британський продюсер Kojo Samuel, який є володарем премії BAFTA та музичним директором Євробачення. Музику до Fighter написали Злата Огнєвіч та RUNSTAR, а текст – Євген Матюшенко.

В основу пісні співачка поклала власний досвід. Вона заспівала про злети й падіння, критику, відмови та необхідність відстоювати власний вибір і підхід до творчості.

Створення Fighter стало продовженням історії, яку я розпочала з One Day. Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся: йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, – наголосила артистка.

Злата Огнєвіч – Fighter: дивіться відео онлайн

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