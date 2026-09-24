Fighter стала другою піснею з майбутнього англомовного альбому співачки. Відеокліп на композицію вона вже опублікувала на своєму ютуб-каналі.

Над піснею Fighter працювали понад рік. До її створення долучилися музиканти та саундпродюсери зі США, України та Великої Британії. Вокал Злати записали в американській студії Elemental Recording, де свого часу працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg та Quincy Jones. А вже оперну партію співачка записала в Києві, у Будинку звукозапису. Перед роботою в студії Злата займалася з американським вокальним коучем, щоб підготуватися до складних партій.

Особливого звучання пісні додав госпел-хор із 12 британських музикантів. Його записав британський продюсер Kojo Samuel, який є володарем премії BAFTA та музичним директором Євробачення. Музику до Fighter написали Злата Огнєвіч та RUNSTAR, а текст – Євген Матюшенко.

В основу пісні співачка поклала власний досвід. Вона заспівала про злети й падіння, критику, відмови та необхідність відстоювати власний вибір і підхід до творчості.

Створення Fighter стало продовженням історії, яку я розпочала з One Day. Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся: йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, – наголосила артистка.

Злата Огнєвіч – Fighter: дивіться відео онлайн

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