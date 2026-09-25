Донька Мозгової засвітила кохану на рідкісному фото та розповіла про важливий етап

Старша донька продюсерки Олени Мозгової Зоя показала рідкісне фото зі своєю коханою Юлією та розповіла про вагомий момент в їхньому спільному житті. Дівчата щасливі бути разом й отримали чимало привітань через важливу дату.

У своєму інстаграмі Зоя Мозгова показала світлину, на якій вона позує разом з коханою дівчиною Юлією, з якою вона заручилася у травні минулого року. Англійською вона підписала світлину так: "3 years together. What an adventure" ("3 роки разом. Яка це пригода"). Дівчата святкують певний важливий етап свого спільного життя. На фото Зоя та Юлія позують усміхненими та щасливим. Вони навіть дуже схожі між собою.



Зоя Мозгова з коханою / Фото з інстаграму Зої Мозгової

Підписники Зої поквапилися вітати пару з річницею та писати компліменти:

"Я вас вітаю від щирого серця! Многая літа!";

"Прекрасно!!! Люблю вас, дівчата, і посилаю вам свою любов! Усіх благ! Продовжуйте кайфувати від життя й зростати!";

"Три роки разом! Окей, дівчата, це вже стає серйозним! Бажаю вам кохання, ніжності, пристрасті та ще багатьох супер-супер-супер років разом!".

Свій камінгаут Зоя здійснила ще у 2024 році. Того року вона представила публіці кохану Юлію. Тоді усі чекали реакції мами Зої, відомої української продюсерки Олени Мозгової. Зіркова матуся повністю підтримала доньку, опублікувавши допис з теплими побажаннями. Вона також порадила дівчатам не звертати уваги на хейт і жити своїм життям.

Мозгова знала про стосунки донечки ще до публічного оголошення. Вона добре ставиться до вибору Зої та поважає її обраницю. Відомо, що Юлія має власний бізнес та виховує близнючок від попереднього шлюбу. Разом з Зоєю жінка багато подорожує та відкриває світ.

Зоя Мозгова – не єдина, хто публічно заявив в Україні про свій камінгаут. Читайте, хто з українських зірок розповів про свої стосунки відкрито.