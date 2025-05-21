Зоя Мозгова та її партнерка Юлія сказали одна одній "Так". Радісною звісткою пара поділилась в інстаграмі, пише Show 24.
До слова Переможниця "Холостяка" після розриву з Тереном вперше показала обличчя нового бойфренда
Заручини відбулися просто неба – на острові Гоа, що на південному заході Індії.
Ми сказали: "Так". Іноді шлях до іншої людини – це насправді шлях до себе. До тих частин всередині, які так довго були закриті, забуті. Я не вірила, що зможу знову довіряти. Відкрити своє серце. Бути вразливою. Але любов – справжня, глибока любов – не просить нічого, крім правди,
– поділилась Зоя Мозгова.
Пара показала романтичні спільні фото. Кохана Зої засвітила обручку з перлиною на безіменному пальці.
Зіркова мати Олена Мозгова привітала доньку з новиною.
"Віраж! Будьте щасливі", – написала продюсерка.
Старша донька Олени Мозгової зробила камінг-аут
- У липні минулого року донька Олени Мозгової здійснила камінг-аут і повідомила, що вже рік перебуває у стосунках з дівчиною Юлією.
- Згодом Зоя відповіла на критику в соцмережах. Її публічно підтримала зіркова матір і закликала не звертати увагу на хейтерів.
- На камінг-аут названої доньки більш лаконічно відреагував Олександр Пономарьов. Він відповів, що йому не дуже комфортно коментувати цю новину. Співак додав, що у кожного свій шлях.