Зоя Мозговая и ее партнерша Юлия сказали друг другу "Да". Радостной вестью пара поделилась в инстаграме, пишет Show 24.

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Помолвка состоялась под открытым небом – на острове Гоа, что на юго-западе Индии.

Мы сказали: "Да". Иногда путь к другому человеку – это на самом деле путь к себе. К тем частям внутри, которые так долго были закрыты, забыты. Я не верила, что смогу снова доверять. Открыть свое сердце. Быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – не просит ничего, кроме правды,

– поделилась Зоя Мозговая.

Пара показала романтические совместные фото. Любимая Зои засветила кольцо с жемчужиной на безымянном пальце.

Звездная мать Елена Мозговая поздравила дочь с новостью.

"Вираж! Будьте счастливы", – написала продюсер.

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