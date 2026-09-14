Закрийте 50 банок на раз і все одно буде мало: апетитні баклажани, які подають просто на хлібі

Ця закуска – беззаперечний фаворит зимової консервації, який зникає з полиць льоху найпершим. Вона настільки густа, насичена та пахуча, що її можна черпати ложкою просто з банки й намащувати на скибку свіжого чорного хліба.

Овочі не перетворюються на безформне пюре чи пасту, тому разом зі смаком потішать естетикою. Завдяки правильній техніці приготування баклажани та перець залишаються пружними, соковитими шматочками, щедро просоченими густим томатним соком, пікантним часником і свіжою пряною зеленню. Як смачно заготувати баклажани на зиму? Час : 1 година

: 1 година Порцій: залежно від розміру банок Інгредієнти:

– 2 кілограми баклажанів;

– 1,5 кілограма мʼясистих помідорів;

– 1 кілограм болгарського перцю;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 стручок гострого перцю;

– 1 – 2 головки часнику;

– пучок кінзи або петрушки;

– 200 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту. Приготування: Баклажани промийте, зріжте хвостики та наріжте досить великими кубиками, щоб вони не розварилися в кашу під час довгого тушкування. Пересипте нарізані баклажани столовою ложкою солі, добре вимішайте руками й залиште на 20 – 30 хвилин, аби вони пустили темний сік і позбулися гіркоти. На помідорах зробіть хрестоподібні надрізи, обдайте їх окропом, зніміть тонку шкірку та наріжте великими шматочками, відмовившись від м'ясорубки заради збереження гарної текстури. Очищений болгарський перець і цибулю поріжте великими пелюстками та півкільцями. У широкому товстостінному казані чи великій каструлі добре розігрійте рослинну олію, всипте цибулю й обсмажуйте її на сильному вогні без кришки близько 20 хвилин до м'якості та виразного золотавого кольору. Додайте до золотавої цибулі кубики томатів і продовжуйте готувати на сильному нагріві ще 15 хвилин, щоб випарувався зайвий водянистий сік, а соус став густим. Викладіть болгарський перець і цілий стручок гострого перцю, після чого активно обсмажуйте овочеву суміш без кришки ще приблизно 20 хвилин. Баклажани відкиньте на друшляк, дайте стекти темній рідині, злегка відіжміть їх руками та висипте в казан до решти овочів. Обережно перемішайте масу лопаткою знизу вгору й тушкуйте без кришки 15 хвилин, даючи баклажанам прогрітися та ввібрати гарячу олію. Додайте решту солі, цукор, зменшіть вогонь до мінімуму, щільно накрийте каструлю кришкою й томіть страву 50 – 55 хвилин, зрідка делікатно піднімаючи овочі від самого дна. За 5 – 7 хвилин до готовності додайте пропущений через прес часник, дрібно посічену кінзу та влийте оцет, давши закусці востаннє бурхливо закипіти. Розкладіть киплячу баклажанову масу по сухих стерилізованих банках, герметично закатайте кришками, переверніть догори дном і залиште під теплим пледом до повного охолодження.