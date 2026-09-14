Овощи не превращаются в бесформенное пюре или пасту, поэтому, помимо вкуса, радуют и своим внешним видом. Благодаря правильной технике приготовления баклажаны и перец остаются упругими, сочными кусочками, щедро пропитанными густым томатным соком, пикантным чесноком и свежей пряной зеленью.
Как вкусно заготовить баклажаны на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма баклажанов;
– 1,5 килограмма мясистых помидоров;
– 1 килограмм болгарского перца;
– 1 килограмм лука;
– 1 стручок острого перца;
– 1–2 головки чеснока;
– пучок кинзы или петрушки;
– 200 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Баклажаны промойте, срежьте плодоножки и нарежьте достаточно большими кубиками, чтобы они не разварились в кашу во время длительного тушения.
- Посыпьте нарезанные баклажаны столовой ложкой соли, хорошо перемешайте руками и оставьте на 20 – 30 минут, чтобы они пустили темный сок и избавились от горечи.
- На помидорах сделайте крестообразные надрезы, обдайте их кипятком, снимите тонкую кожицу и нарежьте большими кусочками, отказавшись от мясорубки ради сохранения хорошей текстуры.
- Очищенный болгарский перец и лук нарежьте большими лепестками и полукольцами.
- В широком толстостенном казане или большой кастрюле хорошо разогрейте растительное масло, высыпьте лук и обжаривайте его на сильном огне без крышки около 20 минут до мягкости и ярко выраженного золотистого цвета.
- Добавьте к золотистому луку кубики помидоров и продолжайте готовить на сильном огне еще 15 минут, чтобы испарился лишний водянистый сок, а соус стал густым.
- Добавьте болгарский перец и целый стручок острого перца, после чего интенсивно обжаривайте овощную смесь без крышки еще примерно 20 минут.
- Баклажаны откиньте на дуршлаг, дайте стечь темной жидкости, слегка отожмите их руками и высыпьте в казан к остальным овощам.
- Осторожно перемешайте массу лопаткой снизу вверх и тушите без крышки 15 минут, давая баклажанам прогреться и впитать горячее масло.
- Добавьте оставшуюся соль, сахар, убавьте огонь до минимума, плотно накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо 50 – 55 минут, время от времени аккуратно поднимая овощи со дна.
- За 5 – 7 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и влейте уксус, дав закуске в последний раз бурно закипеть.
- Разложите кипящую баклажанную массу по сухим стерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте под теплым пледом до полного остывания.