Прикра помилка псує весь урожай: як підготувати лисички до ідеального вершкового смаку

Яскраві руді лисички вважаються одними з найбажаніших лісових трофеїв. Вони майже ніколи не бувають червивими, мають пружну текстуру та неповторний делікатний аромат.

Проте іноді після смаження на пательні замість ніжного вершкового смаку з'являється неприємна терпка гіркота, яка здатна зіпсувати всю страву. Зазвичай гірчать гриби, зібрані серед хвойних дерев у спекотну посушливу погоду, або ті, що пролежали в морозилці понад три місяці.

На щастя, правильна попередня підготовка дозволяє нейтралізувати зайву терпкість раз і назавжди. Перший крок – ретельне очищення. Гриби перебирають від хвої, сухого листя й піску, швидко промивають під проточною водою та буквально на кілька хвилин опускають у підсолений розчин, після чого відразу відкидають на друшляк. Надовго залишати їх у воді не варто, адже пориста м'якоть моментально вбирає зайву рідину.

Осіння насолода / Фото Pixabay

Якщо є підозра, що лисички надто терпкі, на допомогу приходить перевірений метод досвідчених кулінарів – замочування у свіжому молоці. Достатньо залити промиті гриби звичайним молоком і залишити за кімнатної температури приблизно на півтори години. Молочний білок зв'язує та витягує всі гіркі сполуки, завдяки чому текстура стає шовковистою, а смак — чистим і м'яким.

Завершальним і найнадійнішим етапом є швидке попереднє відварювання. Лисички занурюють у підсолений окріп рівно на десять хвилин, після чого рідину разом із залишками гіркоти повністю зливають.

Відварені гриби відкидають на друшляк, а потім викладають на суху гарячу пательню без олії та прогрівають на середньому вогні приблизно 7 – 8 хвилин, поки не випарується вся волога. Лише після цього додають вершкове масло, цибулю чи сметану — за такої технології лисички гарантовано вийдуть ніжними, ароматними та солодкуватими.