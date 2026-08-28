Зіпсуються вдвічі швидше: чому звичне місце для яєць у холодильнику насправді найгірше

Не всі місця в холодильнику однаково корисні для яєць: дверцята можуть скорочувати їхню свіжість швидше, ніж здається. Найпрактичніше рішення – тримати їх у стабільно прохолодній зоні, а не в найрухливішій частині холодильника.

Яйця краще тримати не на дверцятах холодильника, а всередині нього – там температура стабільніша, а отже, і шансів довше зберегти свіжість у продукту більше.

Чому дверцята – не найкраще місце?

Через часті перепади температури яйця на дверцятах зберігаються гірше, ніж на внутрішніх полицях. Для продукту це означає менш стабільні умови й швидшу втрату якості.

Найкраще покласти їх у основну частину холодильника, де холод тримається рівніше. У матеріалі радять орієнтуватися на прохолодну зону приблизно з температурою 3 – 5 градусів.

Дверцята холодильника – не найкраще місце для зберігання холодильника / Фото Pixabay

Чи варто залишати яйця в упаковці?

Так, картонну коробку краще не викидати до моменту використання. Вона захищає шкаралупу від пошкоджень і зменшує контакт яйця з запахами інших продуктів.

До того ж на упаковці зручно дивитися дату, щоб не гадати, наскільки продукт ще придатний до приготування.

Як зрозуміти, що яйце вже несвіже?

Перед тим як додавати яйце в страву, його краще розбити окремо в невелику миску. Так легше перевірити запах і зовнішній вигляд.

Свіже яйце не має різкого неприємного запаху. Якщо після розбивання відчувається виражений сірчаний або інший нетиповий запах, краще його не використовувати.