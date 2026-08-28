Яйца лучше хранить не на дверце холодильника, а внутри него – там температура более стабильная, а значит, и шансов дольше сохранить свежесть продукта больше.

Почему дверца – не лучшее место?

Из-за частых перепадов температуры яйца на дверцах хранятся хуже, чем на внутренних полках. Для продукта это означает менее стабильные условия и более быструю потерю качества.

Лучше всего положить их в основную часть холодильника, где холод держится ровнее. В материале советуют ориентироваться на прохладную зону с температурой примерно 3–5 градусов.

Дверца холодильника – не лучшее место для хранения яиц / Фото Pixabay

Стоит ли оставлять яйца в упаковке?

Так, картонную коробку лучше не выбрасывать до момента использования. Она защищает скорлупу от повреждений и уменьшает контакт яйца с запахами других продуктов.

К тому же на упаковке удобно смотреть дату, чтобы не гадать, насколько продукт еще пригоден к употреблению.

Как понять, что яйцо уже несвежее?

Прежде чем добавлять яйцо в блюдо, его лучше разбить отдельно в небольшую миску. Так легче проверить запах и внешний вид.

Свежее яйцо не имеет резкого неприятного запаха. Если после разбивания ощущается выраженный серный или другой нетипичный запах, лучше его не использовать.