Смак безтурботного дитинства: як за 20 хвилин приготувати м'які вершкові іриски

Домашні іриски можуть бути м’якими, тягучими й зовсім не схожими на магазинні тверді цукерки. Усе вирішує проста кухня, трохи терпіння і правильний момент, коли масу треба зняти з вогню.

М’якість тут залежить не лише від складу, а й від того, як довго ви тримаєте масу на плиті. Якщо передержати, замість ніжних тягучок вийдуть тверді цукерки, наголошує Papilot.pl.

Чому згущене молоко так добре працює в ірисках

Секрет простий: згущене молоко вже саме по собі густе й концентроване, тому швидко перетворюється на карамельну масу. Саме через це домашні іриски не треба варити так довго, як класичні цукерки з молока й цукру.

Є й цікавий культурний нюанс: згущене молоко спершу з’явилося як практична довготривала альтернатива свіжому молоку. Уже потім воно стало улюбленим інгредієнтом у домашній кондитерці.

Як приготувати домашні іриски?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 банка солодкого згущеного молока, приблизно 400 грамів;

– 80 грамів вершкового масла;

– 70 грамів дрібного цукру;

– 1 повна столова ложка м’якого меду;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– велика щіпка солі;

– папір для випікання;

– також знадобиться невелика форма приблизно 18 на 18 сантиметрів.

Приготування:

Вистеліть форму папером для випікання, залишивши краї вище, щоб потім легше вийняти масу. У широкий сотейник із товстим дном вилийте згущене молоко. Додайте масло, цукор, мед і сіль. Грійте на невеликому вогні, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, доки масло повністю не розтане, а маса не стане однорідною. Коли суміш почне ледь булькати, зменште вогонь. Після цього часто помішуйте, а ближче до кінця – майже безперервно, ретельно знімаючи масу з дна та кутів сотейника. Через приблизно 12 – 18 хвилин маса має набути карамельного відтінку й помітно загуснути. Проведіть лопаткою по дну: якщо слід залишається і не зникає одразу, час зробити тест. Краплю гарячої маси покладіть на добре охолоджену тарілку. Якщо вона швидко густіє, але лишається м’якою й пластичною, сотейник треба зняти з вогню. Лише після цього додайте ваніль і швидко перемішайте. Одразу перелийте масу у форму, не зволікаючи, бо після зняття з плити вона густіє ще швидше. Залиште до повного охолодження. Коли маса стане щільною, вийміть її за папір і наріжте гострим ножем на невеликі прямокутники.

Як зберігати

Готові іриски радять тримати в щільно закритому контейнері, перекладаючи шматочками паперу для випікання. З часом вони втрачають м’якість, тож найкращі – незабаром після приготування.

За бажанням у масу можна додати 1 чайну ложку розчинної кави, жменю дрібно посічених горіхів або трохи какао. А кілька кристалів солі зверху допоможуть ще краще підкреслити молочну солодкість.

Солодке дитинство, яке можна зварити вдома, інколи починається з однієї банки згущеного молока.