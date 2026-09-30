М’якість тут залежить не лише від складу, а й від того, як довго ви тримаєте масу на плиті. Якщо передержати, замість ніжних тягучок вийдуть тверді цукерки, наголошує Papilot.pl.
Чому згущене молоко так добре працює в ірисках
Секрет простий: згущене молоко вже саме по собі густе й концентроване, тому швидко перетворюється на карамельну масу. Саме через це домашні іриски не треба варити так довго, як класичні цукерки з молока й цукру.
Є й цікавий культурний нюанс: згущене молоко спершу з’явилося як практична довготривала альтернатива свіжому молоку. Уже потім воно стало улюбленим інгредієнтом у домашній кондитерці.
Як приготувати домашні іриски?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 1 банка солодкого згущеного молока, приблизно 400 грамів;
– 80 грамів вершкового масла;
– 70 грамів дрібного цукру;
– 1 повна столова ложка м’якого меду;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– велика щіпка солі;
– папір для випікання;
– також знадобиться невелика форма приблизно 18 на 18 сантиметрів.
Приготування:
- Вистеліть форму папером для випікання, залишивши краї вище, щоб потім легше вийняти масу.
- У широкий сотейник із товстим дном вилийте згущене молоко.
- Додайте масло, цукор, мед і сіль.
- Грійте на невеликому вогні, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, доки масло повністю не розтане, а маса не стане однорідною.
- Коли суміш почне ледь булькати, зменште вогонь.
- Після цього часто помішуйте, а ближче до кінця – майже безперервно, ретельно знімаючи масу з дна та кутів сотейника.
- Через приблизно 12 – 18 хвилин маса має набути карамельного відтінку й помітно загуснути.
- Проведіть лопаткою по дну: якщо слід залишається і не зникає одразу, час зробити тест.
- Краплю гарячої маси покладіть на добре охолоджену тарілку. Якщо вона швидко густіє, але лишається м’якою й пластичною, сотейник треба зняти з вогню.
- Лише після цього додайте ваніль і швидко перемішайте.
- Одразу перелийте масу у форму, не зволікаючи, бо після зняття з плити вона густіє ще швидше.
- Залиште до повного охолодження.
- Коли маса стане щільною, вийміть її за папір і наріжте гострим ножем на невеликі прямокутники.
Як зберігати
Готові іриски радять тримати в щільно закритому контейнері, перекладаючи шматочками паперу для випікання. З часом вони втрачають м’якість, тож найкращі – незабаром після приготування.
За бажанням у масу можна додати 1 чайну ложку розчинної кави, жменю дрібно посічених горіхів або трохи какао. А кілька кристалів солі зверху допоможуть ще краще підкреслити молочну солодкість.
Солодке дитинство, яке можна зварити вдома, інколи починається з однієї банки згущеного молока.