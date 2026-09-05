Смачніше за магазинний: три рецепти домашнього кетчупу на зиму

Домашній кетчуп легко зробити густим, ароматним і таким, що взимку підійде і до м’яса, і до картоплі, і до макаронів. У сезон стиглих помідорів це ще й один із найпрактичніших способів зберегти смак літа в банці.

Одна з головних переваг домашнього кетчупу – його смак можна легко підлаштуватися під себе. А ще це простий спосіб використати стиглі помідори без зайвих добавок. Кетчуп із ароматними травами Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 2 цибулини;

– 3 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оцту 9%;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка сушеного базиліку;

– 1 чайна ложка орегано;

– 0,5 чайної ложки чебрецю;

– 0,5 чайної ложки розмарину;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю. Приготування: Помідори та цибулю наріжте великими шматками й перекладіть у каструлю. Тушкуйте приблизно 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Перебийте масу блендером. Для більш однорідної консистенції перетріть її через сито. Додайте сіль, цукор, часник, спеції та трави. Варіть соус на невеликому вогні приблизно 60 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці влийте оцет, проваріть ще 5 хвилин і розлийте гарячий кетчуп у стерилізовані банки. Герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Кетчуп із солодким і гострим перцем Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 500 грамів солодкого болгарського перцю;

– 1 – 2 гострі перці;

– 2 цибулини;

– 4 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оцту;

– 4 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка паприки;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю. Приготування: Помідори, солодкий і гострий перець та цибулю наріжте й покладіть у каструлю. Тушкуйте на невеликому вогні 30 – 40 хвилин. Подрібніть овочі блендером або перетріть через сито. Додайте часник, сіль, цукор, паприку та чорний перець. Варіть кетчуп на слабкому вогні 50 – 60 хвилин, доки він не загусне. Потім влийте оцет і проваріть ще 5 хвилин. Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Томатно-яблучний кетчуп Для цього варіанту краще брати кисло-солодкі яблука: вони врівноважують помідорну солодкість і роблять смак виразнішим. Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 500 грамів яблук;

– 2 цибулини;

– 3 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оцту 9%;

– 3 – 4 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка кориці;

– 0,5 чайної ложки меленої гвоздики;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки. Приготування: Помідори, яблука та цибулю наріжте шматочками й покладіть у каструлю. Тушкуйте приблизно 40 хвилин. Перебийте масу блендером, а потім перетріть через сито. Додайте сіль, цукор, часник і спеції. Варіть кетчуп на невеликому вогні 40 – 60 хвилин, доки він не стане густим. Потім додайте оцет і проваріть ще 5 хвилин. Розлийте соус у стерилізовані банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.