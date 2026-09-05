Смачніше за магазинний: три рецепти домашнього кетчупу на зиму
Домашній кетчуп легко зробити густим, ароматним і таким, що взимку підійде і до м’яса, і до картоплі, і до макаронів. У сезон стиглих помідорів це ще й один із найпрактичніших способів зберегти смак літа в банці.
Одна з головних переваг домашнього кетчупу – його смак можна легко підлаштуватися під себе. А ще це простий спосіб використати стиглі помідори без зайвих добавок.
Кетчуп із ароматними травами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 2 цибулини;
– 3 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– 1 чайна ложка орегано;
– 0,5 чайної ложки чебрецю;
– 0,5 чайної ложки розмарину;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Помідори та цибулю наріжте великими шматками й перекладіть у каструлю. Тушкуйте приблизно 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Перебийте масу блендером. Для більш однорідної консистенції перетріть її через сито.
- Додайте сіль, цукор, часник, спеції та трави. Варіть соус на невеликому вогні приблизно 60 хвилин, періодично помішуючи.
- Наприкінці влийте оцет, проваріть ще 5 хвилин і розлийте гарячий кетчуп у стерилізовані банки.
- Герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Кетчуп із солодким і гострим перцем
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 500 грамів солодкого болгарського перцю;
– 1 – 2 гострі перці;
– 2 цибулини;
– 4 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів оцту;
– 4 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка паприки;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
- Помідори, солодкий і гострий перець та цибулю наріжте й покладіть у каструлю. Тушкуйте на невеликому вогні 30 – 40 хвилин.
- Подрібніть овочі блендером або перетріть через сито. Додайте часник, сіль, цукор, паприку та чорний перець.
- Варіть кетчуп на слабкому вогні 50 – 60 хвилин, доки він не загусне. Потім влийте оцет і проваріть ще 5 хвилин.
- Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Томатно-яблучний кетчуп
Для цього варіанту краще брати кисло-солодкі яблука: вони врівноважують помідорну солодкість і роблять смак виразнішим.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 500 грамів яблук;
– 2 цибулини;
– 3 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 3 – 4 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка кориці;
– 0,5 чайної ложки меленої гвоздики;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка паприки.
Приготування:
- Помідори, яблука та цибулю наріжте шматочками й покладіть у каструлю. Тушкуйте приблизно 40 хвилин.
- Перебийте масу блендером, а потім перетріть через сито. Додайте сіль, цукор, часник і спеції.
- Варіть кетчуп на невеликому вогні 40 – 60 хвилин, доки він не стане густим. Потім додайте оцет і проваріть ще 5 хвилин.
- Розлийте соус у стерилізовані банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.