Одно из главных преимуществ домашнего кетчупа – его вкус легко можно подогнать под свои предпочтения. А еще это простой способ использовать спелые помидоры без лишних добавок.

Кетчуп с ароматными травами

  • Время приготовления: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 2 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка орегано;
– 0,5 чайной ложки тимьяна;
– 0,5 чайной ложки розмарина;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Помидоры и лук нарежьте большими кусками и переложите в кастрюлю. Тушите примерно 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
  2. Измельчите массу блендером. Для более однородной консистенции протрите ее через сито.
  3. Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы. Варите соус на небольшом огне примерно 60 минут, периодически помешивая.
  4. В конце влейте уксус, проварите еще 5 минут и разлейте горячий кетчуп по стерилизованным банкам.
  5. Герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Кетчуп со сладким и острым перцем

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 500 граммов сладкого болгарского перца;
– 1 – 2 острых перца;
– 2 луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса;
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки черного перца.

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Приготовление:

  1. Помидоры, сладкий и острый перец, а также лук нарежьте и положите в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30 – 40 минут.
  2. Измельчите овощи блендером или протрите через сито. Добавьте чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец.
  3. Варите кетчуп на слабом огне 50 – 60 минут, пока он не загустеет. Затем влейте уксус и проварите еще 5 минут.
  4. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Томатно-яблочный кетчуп

Для этого варианта лучше брать кисло-сладкие яблоки: они уравновешивают сладость помидоров и делают вкус более выразительным.

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 500 граммов яблок;
– 2 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 3 – 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка корицы;
– 0,5 чайной ложки молотой гвоздики;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка паприки.

Приготовление:

  1. Помидоры, яблоки и лук нарежьте кусочками и положите в кастрюлю. Тушите примерно 40 минут.
  2. Измельчите массу блендером, а затем протрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок и специи.
  3. Варите кетчуп на небольшом огне 40 – 60 минут, пока он не станет густым. Затем добавьте уксус и проварите еще 5 минут.
  4. Разлейте соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.