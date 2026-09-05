Одно из главных преимуществ домашнего кетчупа – его вкус легко можно подогнать под свои предпочтения. А еще это простой способ использовать спелые помидоры без лишних добавок.

Кетчуп с ароматными травами

Время приготовления: 1 час

приготовления: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 2 луковицы;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– 1 чайная ложка орегано;

– 0,5 чайной ложки тимьяна;

– 0,5 чайной ложки розмарина;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Помидоры и лук нарежьте большими кусками и переложите в кастрюлю. Тушите примерно 30 минут, пока овощи не станут мягкими. Измельчите массу блендером. Для более однородной консистенции протрите ее через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы. Варите соус на небольшом огне примерно 60 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, проварите еще 5 минут и разлейте горячий кетчуп по стерилизованным банкам. Герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Кетчуп со сладким и острым перцем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 500 граммов сладкого болгарского перца;

– 1 – 2 острых перца;

– 2 луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса;

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,5 чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Помидоры, сладкий и острый перец, а также лук нарежьте и положите в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30 – 40 минут. Измельчите овощи блендером или протрите через сито. Добавьте чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец. Варите кетчуп на слабом огне 50 – 60 минут, пока он не загустеет. Затем влейте уксус и проварите еще 5 минут. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Томатно-яблочный кетчуп

Для этого варианта лучше брать кисло-сладкие яблоки: они уравновешивают сладость помидоров и делают вкус более выразительным.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 500 граммов яблок;

– 2 луковицы;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 3 – 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка корицы;

– 0,5 чайной ложки молотой гвоздики;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка паприки.

Приготовление: