Гарбузовий торт без духовки: як зробити ніжний десерт на млинцях і зібрати його за 10 хвилин
Гарбузовий торт без духовки може стати тим самим десертом, який збирається швидко, а виглядає так, ніби над ним довго працювали. У цьому варіанті гарбузові млинці поєднуються з ніжним сметанним кремом і застигають у холодильнику.
Гарбуз – один із головних інгредієнтів осені, тож нумо насолоджуватися ним на повну. Млинцевий торт – це чудова ідея для десерту, який точно довго не затримається у холодильнику, розповідає портал "Господинька".
Як зробити гарбузовий торт?
- Час: 2 – 3 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів вареного гарбуза;
– 2 яйця;
– 1 дрібка солі;
– 30 грамів цукру;
– 400 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна;
– 45 – 50 грамів олії;
– 500 грамів сметани або густого йогурту;
– 120 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 20 грамів швидкорозчинного желатину;
– 50 мілілітрів холодної води.
Приготування:
- Наріжте гарбуз невеликими кубиками, залийте холодною водою і варіть 10. – 15 хвилин після закипання, доки він не стане м’яким.
- Відкиньте гарбуз на друшляк і збийте блендером у пюре.
- Додайте яйця, дрібку солі, цукор і холодне молоко, перемішайте.
- Вмішайте просіяне борошно, а наприкінці додайте олію.
- На добре розігрітій сковороді випікайте млинці: приблизно 1 хвилину з одного боку і 30 секунд з другого.
- Змішайте сметану або густий йогурт із цукром і ванільним цукром.
- Окремо залийте желатин холодною водою та залиште набухнути.
- Розтопіть желатин у мікрохвильовці приблизно 20 секунд і додайте до сметанної маси.
- Охололі млинці скрутіть по одному або по два, наріжте смужками приблизно по 1 сантиметр і змішайте з кремом.
- Викладіть масу в кондитерське кільце, застелене плівкою та пергаментом, розрівняйте поверхню і поставте торт у холодильник на 2 – 3 години.