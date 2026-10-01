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1 жовтня, 20:30
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Гарбузовий торт без духовки: як зробити ніжний десерт на млинцях і зібрати його за 10 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбузовий торт без духовки може стати тим самим десертом, який збирається швидко, а виглядає так, ніби над ним довго працювали. У цьому варіанті гарбузові млинці поєднуються з ніжним сметанним кремом і застигають у холодильнику.

Гарбуз – один із головних інгредієнтів осені, тож нумо насолоджуватися ним на повну. Млинцевий торт – це чудова ідея для десерту, який точно довго не затримається у холодильнику, розповідає портал "Господинька".

Як зробити гарбузовий торт?

  • Час: 2 – 3 години
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
– 300 грамів вареного гарбуза; 
– 2 яйця; 
– 1 дрібка солі; 
– 30 грамів цукру; 
– 400 мілілітрів молока; 
– 200 грамів борошна; 
– 45 – 50 грамів олії; 
– 500 грамів сметани або густого йогурту; 
– 120 грамів цукру; 
– 10 грамів ванільного цукру; 
– 20 грамів швидкорозчинного желатину; 
– 50 мілілітрів холодної води.

Приготування:

  1. Наріжте гарбуз невеликими кубиками, залийте холодною водою і варіть 10. – 15 хвилин після закипання, доки він не стане м’яким.
  2. Відкиньте гарбуз на друшляк і збийте блендером у пюре.
  3. Додайте яйця, дрібку солі, цукор і холодне молоко, перемішайте.
  4. Вмішайте просіяне борошно, а наприкінці додайте олію.
  5. На добре розігрітій сковороді випікайте млинці: приблизно 1 хвилину з одного боку і 30 секунд з другого.
  6. Змішайте сметану або густий йогурт із цукром і ванільним цукром.
  7. Окремо залийте желатин холодною водою та залиште набухнути.
  8. Розтопіть желатин у мікрохвильовці приблизно 20 секунд і додайте до сметанної маси.
  9. Охололі млинці скрутіть по одному або по два, наріжте смужками приблизно по 1 сантиметр і змішайте з кремом.
  10. Викладіть масу в кондитерське кільце, застелене плівкою та пергаментом, розрівняйте поверхню і поставте торт у холодильник на 2 – 3 години.

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