Гарбузовий торт без духовки: як зробити ніжний десерт на млинцях і зібрати його за 10 хвилин

Гарбузовий торт без духовки може стати тим самим десертом, який збирається швидко, а виглядає так, ніби над ним довго працювали. У цьому варіанті гарбузові млинці поєднуються з ніжним сметанним кремом і застигають у холодильнику.

Гарбуз – один із головних інгредієнтів осені, тож нумо насолоджуватися ним на повну. Млинцевий торт – це чудова ідея для десерту, який точно довго не затримається у холодильнику, розповідає портал "Господинька". Як зробити гарбузовий торт? Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порцій: 8 Інгредієнти:

– 300 грамів вареного гарбуза;

– 2 яйця;

– 1 дрібка солі;

– 30 грамів цукру;

– 400 мілілітрів молока;

– 200 грамів борошна;

– 45 – 50 грамів олії;

– 500 грамів сметани або густого йогурту;

– 120 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 20 грамів швидкорозчинного желатину;

– 50 мілілітрів холодної води. Приготування: Наріжте гарбуз невеликими кубиками, залийте холодною водою і варіть 10. – 15 хвилин після закипання, доки він не стане м’яким. Відкиньте гарбуз на друшляк і збийте блендером у пюре. Додайте яйця, дрібку солі, цукор і холодне молоко, перемішайте. Вмішайте просіяне борошно, а наприкінці додайте олію. На добре розігрітій сковороді випікайте млинці: приблизно 1 хвилину з одного боку і 30 секунд з другого. Змішайте сметану або густий йогурт із цукром і ванільним цукром. Окремо залийте желатин холодною водою та залиште набухнути. Розтопіть желатин у мікрохвильовці приблизно 20 секунд і додайте до сметанної маси. Охололі млинці скрутіть по одному або по два, наріжте смужками приблизно по 1 сантиметр і змішайте з кремом. Викладіть масу в кондитерське кільце, застелене плівкою та пергаментом, розрівняйте поверхню і поставте торт у холодильник на 2 – 3 години.