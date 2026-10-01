Тыква – один из главных ингредиентов осени, так что давайте наслаждаться ею в полной мере. Блинный торт – это отличная идея для десерта, который точно не задержится в холодильнике надолго, сообщает портал "Господинька".
Как приготовить тыквенный торт?
- Время: 2–3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов вареной тыквы;
– 2 яйца;
– 1 щепотка соли;
– 30 граммов сахара;
– 400 миллилитров молока;
– 200 граммов муки;
– 45–50 граммов растительного масла;
– 500 граммов сметаны или густого йогурта;
– 120 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 20 граммов быстрорастворимого желатина;
– 50 миллилитров холодной воды.
Приготовление:
- Нарежьте тыкву небольшими кубиками, залейте холодной водой и варите 10 – 15 минут после закипания, пока она не станет мягкой.
- Откиньте тыкву на дуршлаг и измельчите блендером в пюре.
- Добавьте яйца, щепотку соли, сахар и холодное молоко, перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку, а в конце добавьте растительное масло.
- На хорошо разогретой сковороде выпекайте блины: примерно 1 минуту с одной стороны и 30 секунд с другой.
- Смешайте сметану или густой йогурт с сахаром и ванильным сахаром.
- Отдельно залейте желатин холодной водой и оставьте набухать.
- Растопите желатин в микроволновке примерно за 20 секунд и добавьте в сметанную массу.
- Остывшие блины сверните по одному или по два, нарежьте полосками примерно по 1 сантиметру и смешайте с кремом.
- Выложите массу в кондитерское кольцо, застеленное пленкой и пергаментом, разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на 2 – 3 часа.