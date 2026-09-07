На смак як дорогий ресторанний конфітюр: чому всі шаленіють від джему з яблук та обліпихи

Класичне яблучне повидло легко може перетворитися на справжній гастрономічний делікатес із текстурою та ароматом преміального європейського конфітюру.

Для цього достатньо поєднати нейтральну яблучну основу з яскравою, терпко-кислою обліпихою. Саме цей секретний інгредієнт забезпечить неповторний результат.

Яблука природно багаті на пектин, завдяки чому варення швидко схоплюється й набуває ідеальної шовковистої густоти без грама магазинного загусника. Своєю чергою помаранчеві ягоди дарують заготовці розкішний сонячно-бурштиновий колір, цитрусово-тропічний післясмак та колосальну дозу вітаміну C, яка так потрібна взимку.

Як приготувати вишукане варення з яблук та обліпихи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми соковитих яблук;

– 500 грамів свіжої або замороженої обліпихи;

– 1,2 кілограма цукру;

– 100 мілілітрів води;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Порція вишуканої насолоди без зусиль / Фото Pixabay

Приготування: