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7 вересня, 12:20
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На смак як дорогий ресторанний конфітюр: чому всі шаленіють від джему з яблук та обліпихи

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Класичне яблучне повидло легко може перетворитися на справжній гастрономічний делікатес із текстурою та ароматом преміального європейського конфітюру.

Для цього достатньо поєднати нейтральну яблучну основу з яскравою, терпко-кислою обліпихою. Саме цей секретний інгредієнт забезпечить неповторний результат. 

Яблука природно багаті на пектин, завдяки чому варення швидко схоплюється й набуває ідеальної шовковистої густоти без грама магазинного загусника. Своєю чергою помаранчеві ягоди дарують заготовці розкішний сонячно-бурштиновий колір, цитрусово-тропічний післясмак та колосальну дозу вітаміну C, яка так потрібна взимку.

Як приготувати вишукане варення з яблук та обліпихи? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:  
– 2 кілограми соковитих яблук;
– 500 грамів свіжої або замороженої обліпихи;
– 1,2 кілограма цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 1 столова ложка лимонного соку. 

Порція вишуканої насолоди без зусиль / Фото Pixabay

Приготування: 

  1. Яблука ретельно промийте, видаліть насіннєві коробочки та наріжте м'якуш довільними шматочками середнього розміру (шкірку можна залишити – саме в ній сконцентрована максимальна кількість желюючого пектину).
  2. Перекладіть фруктову нарізку в каструлю з товстим дном, влийте воду, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки шматочки не стануть абсолютно м'якими.
  3. Стиглу обліпиху переберіть від гілочок і листочків, добре промийте під проточною водою та викладіть в окремий сотейник.
  4. Проваріть ягоди у власному соку на слабкому вогні 10 – 15 хвилин до розм'якшення шкірки.
  5. Щоб джем вийшов гладким, оксамитовим і не містив дрібних твердих кісточок, обов'язково протріть гарячу обліпихову масу крізь дрібне металеве сито за допомогою лопатки чи ложки.
  6. З'єднайте розпарені яблука з ароматним обліпиховим пюре у великій каструлі й ретельно збийте занурювальним блендером до абсолютної однорідності.
  7. Всипте цукор і влийте ложку свіжого лимонного соку, який зафіксує насичений бурштиновий відтінок і збалансує солодкість.
  8. Поставте ємність на мінімальний вогонь і варіть джем протягом 30 – 40 хвилин.
  9. Обов'язково періодично помішуйте масу дерев'яною або силіконовою лопаткою, проводячи по дну, оскільки густа пюреподібна маса схильна до прилипання.
  10. Щойно варення стане глянцевим і загусне, негайно розлийте його гарячим у заздалегідь підготовлені простерилізовані сухі банки.
  11. Герметично закрутіть банки кришками, переверніть догори дном, укутайте теплим пледом і залиште до повного природного охолодження.
  12. У процесі охолодження пектин стабілізується, перетворюючи десерт на щільний, желеподібний конфітюр, який ідеально намазується на підсмажені тости з вершковим маслом, пасує до ранкових млинців або доповнює сирну тарілку.

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