На смак як дорогий ресторанний конфітюр: чому всі шаленіють від джему з яблук та обліпихи
Класичне яблучне повидло легко може перетворитися на справжній гастрономічний делікатес із текстурою та ароматом преміального європейського конфітюру.
Для цього достатньо поєднати нейтральну яблучну основу з яскравою, терпко-кислою обліпихою. Саме цей секретний інгредієнт забезпечить неповторний результат.
Яблука природно багаті на пектин, завдяки чому варення швидко схоплюється й набуває ідеальної шовковистої густоти без грама магазинного загусника. Своєю чергою помаранчеві ягоди дарують заготовці розкішний сонячно-бурштиновий колір, цитрусово-тропічний післясмак та колосальну дозу вітаміну C, яка так потрібна взимку.
Як приготувати вишукане варення з яблук та обліпихи?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми соковитих яблук;
– 500 грамів свіжої або замороженої обліпихи;
– 1,2 кілограма цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Порція вишуканої насолоди без зусиль / Фото Pixabay
Приготування:
- Яблука ретельно промийте, видаліть насіннєві коробочки та наріжте м'якуш довільними шматочками середнього розміру (шкірку можна залишити – саме в ній сконцентрована максимальна кількість желюючого пектину).
- Перекладіть фруктову нарізку в каструлю з товстим дном, влийте воду, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки шматочки не стануть абсолютно м'якими.
- Стиглу обліпиху переберіть від гілочок і листочків, добре промийте під проточною водою та викладіть в окремий сотейник.
- Проваріть ягоди у власному соку на слабкому вогні 10 – 15 хвилин до розм'якшення шкірки.
- Щоб джем вийшов гладким, оксамитовим і не містив дрібних твердих кісточок, обов'язково протріть гарячу обліпихову масу крізь дрібне металеве сито за допомогою лопатки чи ложки.
- З'єднайте розпарені яблука з ароматним обліпиховим пюре у великій каструлі й ретельно збийте занурювальним блендером до абсолютної однорідності.
- Всипте цукор і влийте ложку свіжого лимонного соку, який зафіксує насичений бурштиновий відтінок і збалансує солодкість.
- Поставте ємність на мінімальний вогонь і варіть джем протягом 30 – 40 хвилин.
- Обов'язково періодично помішуйте масу дерев'яною або силіконовою лопаткою, проводячи по дну, оскільки густа пюреподібна маса схильна до прилипання.
- Щойно варення стане глянцевим і загусне, негайно розлийте його гарячим у заздалегідь підготовлені простерилізовані сухі банки.
- Герметично закрутіть банки кришками, переверніть догори дном, укутайте теплим пледом і залиште до повного природного охолодження.
- У процесі охолодження пектин стабілізується, перетворюючи десерт на щільний, желеподібний конфітюр, який ідеально намазується на підсмажені тости з вершковим маслом, пасує до ранкових млинців або доповнює сирну тарілку.