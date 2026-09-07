Для этого достаточно сочетать нейтральную яблочную основу с яркой, терпко-кислой облепихой. Именно этот секретный ингредиент обеспечит неповторимый результат.
Яблоки от природы богаты пектином, поэтому варенье быстро застывает и приобретает идеальную шелковистую густоту без грамма магазинного загустителя. В свою очередь, оранжевые ягоды придают заготовке роскошный солнечно-янтарный цвет, цитрусово-тропическое послевкусие и колоссальную дозу витамина С, которая так необходима зимой.
Как приготовить изысканное варенье из яблок и облепихи?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 килограмма сочных яблок;
– 500 граммов свежей или замороженной облепихи;
– 1,2 килограмма сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
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Порция изысканного наслаждения без лишних усилий / Фото Pixabay
Приготовление:
- Яблоки тщательно промойте, удалите семенные коробочки и нарежьте мякоть произвольными кусочками среднего размера (кожуру можно оставить – именно в ней сосредоточено максимальное количество желирующего пектина).
- Переложите нарезанные фрукты в кастрюлю с толстым дном, влейте воду, накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 15 – 20 минут, пока кусочки не станут совершенно мягкими.
- Спелую облепиху переберите от веточек и листиков, хорошо промойте под проточной водой и выложите в отдельный сотейник.
- Проварите ягоды в собственном соку на слабом огне 10 – 15 минут до размягчения кожицы.
- Чтобы джем получился гладким, бархатистым и не содержал мелких твердых косточек, обязательно протрите горячую облепиховую массу через мелкое металлическое сито с помощью лопатки или ложки.
- Смешайте размягченные яблоки с ароматным облепиховым пюре в большой кастрюле и тщательно взбейте погружным блендером до абсолютной однородности.
- Добавьте сахар и влейте ложку свежего лимонного сока, который закрепит насыщенный янтарный оттенок и сбалансирует сладость.
- Поставьте емкость на минимальный огонь и варите джем в течение 30 – 40 минут.
- Обязательно периодически помешивайте массу деревянной или силиконовой лопаткой, проводя по дну, так как густая пюреобразная масса склонна к прилипанию.
- Только что варенье станет глянцевым и загустеет, немедленно разлейте его горячим в заранее подготовленные простерилизованные сухие банки.
- Герметично закрутите банки крышками, переверните вверх дном, укутайте теплым пледом и оставьте до полного естественного остывания.
- В процессе остывания пектин стабилизируется, превращая десерт в плотный, желеобразный конфитюр, который идеально намазывается на поджаренные тосты со сливочным маслом, подходит к утренним блинчикам или дополняет сырную тарелку.