Квашена цвітна капуста з буряком: як приготувати рожеву закуску на зиму

Квашена цвітна капуста з буряком — це не просто яскрава закуска, а проста зимова заготівля, у якій овочі працюють на колір, аромат і текстуру одночасно.

Чому цвітна капуста після квашення лишається хрусткою? Усе вирішує не лише розсіл, а й сам процес бродіння, який поступово змінює мікрофлору.

У цій заготівлі капуста не тільки набуває приємної кислинки, а й отримує красивий рожевий колір завдяки буряку. Рецепт опублікували "Карпатські шкварки".

Важлива й роль буряка: він не лише забарвлює капусту в рожевий колір, а й давно використовується для молочнокислого квашення. У сучасних оглядах буряк і цвітну капусту прямо називають придатними для ферментації овочами.

Як приготувати особливу закрутку на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 середня головка цвітної капусти;

– 1 солодкий перець;

– 1 невеликий буряк;

– 800 мілілітрів холодної води;

– 45 грамів солі.

Приготування: