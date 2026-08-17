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17 серпня, 21:36
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Квашена цвітна капуста з буряком: як приготувати рожеву закуску на зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Квашена цвітна капуста з буряком — це не просто яскрава закуска, а проста зимова заготівля, у якій овочі працюють на колір, аромат і текстуру одночасно.

Чому цвітна капуста після квашення лишається хрусткою? Усе вирішує не лише розсіл, а й сам процес бродіння, який поступово змінює мікрофлору.

У цій заготівлі капуста не тільки набуває приємної кислинки, а й отримує красивий рожевий колір завдяки буряку. Рецепт опублікували "Карпатські шкварки".

Важлива й роль буряка: він не лише забарвлює капусту в рожевий колір, а й давно використовується для молочнокислого квашення. У сучасних оглядах буряк і цвітну капусту прямо називають придатними для ферментації овочами.

Як приготувати особливу закрутку на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 1 середня головка цвітної капусти;
– 1 солодкий перець;
– 1 невеликий буряк; 
– 800 мілілітрів холодної води;
– 45 грамів солі. 

Приготування: 

  1. Добре промийте цвітну капусту, зріжте качан і розберіть її на невеликі суцвіття.
  2. Частину капусти викладіть на дно чистої банки.
  3. Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте довгою соломкою. Кілька шматочків додайте до банки.
  4. Буряк очистіть і наріжте тонкими пластинками – саме він під час квашення дасть капусті рожевий відтінок.
  5. Продовжуйте наповнювати банку, чергуючи суцвіття цвітної капусти, перець і буряк. Овочі можна вкладати щільно, але залиште трохи місця для розсолу.
  6. Окремо приготуйте розсіл: у холодній воді розчиніть сіль й добре перемішайте.
  7. Залийте овочі готовим розсолом – він має повністю покривати капусту та інші овочі.
  8. Банку не закривайте герметично, а лише прикрийте кришкою.
  9. Поставте її в глибоку тарілку або миску, бо під час активного бродіння частина розсолу може витікати.
  10. Залиште капусту при кімнатній температурі приблизно на 7 – 10 днів. За цей час розсіл змінить колір, а капуста набуде приємної кислинки.
  11. Готову квашену цвітну капусту переставте в холодильник.

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