Квашена цвітна капуста з буряком: як приготувати рожеву закуску на зиму
Квашена цвітна капуста з буряком — це не просто яскрава закуска, а проста зимова заготівля, у якій овочі працюють на колір, аромат і текстуру одночасно.
Чому цвітна капуста після квашення лишається хрусткою? Усе вирішує не лише розсіл, а й сам процес бродіння, який поступово змінює мікрофлору.
У цій заготівлі капуста не тільки набуває приємної кислинки, а й отримує красивий рожевий колір завдяки буряку. Рецепт опублікували "Карпатські шкварки".
Важлива й роль буряка: він не лише забарвлює капусту в рожевий колір, а й давно використовується для молочнокислого квашення. У сучасних оглядах буряк і цвітну капусту прямо називають придатними для ферментації овочами.
Як приготувати особливу закрутку на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 середня головка цвітної капусти;
– 1 солодкий перець;
– 1 невеликий буряк;
– 800 мілілітрів холодної води;
– 45 грамів солі.
Приготування:
- Добре промийте цвітну капусту, зріжте качан і розберіть її на невеликі суцвіття.
- Частину капусти викладіть на дно чистої банки.
- Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте довгою соломкою. Кілька шматочків додайте до банки.
- Буряк очистіть і наріжте тонкими пластинками – саме він під час квашення дасть капусті рожевий відтінок.
- Продовжуйте наповнювати банку, чергуючи суцвіття цвітної капусти, перець і буряк. Овочі можна вкладати щільно, але залиште трохи місця для розсолу.
- Окремо приготуйте розсіл: у холодній воді розчиніть сіль й добре перемішайте.
- Залийте овочі готовим розсолом – він має повністю покривати капусту та інші овочі.
- Банку не закривайте герметично, а лише прикрийте кришкою.
- Поставте її в глибоку тарілку або миску, бо під час активного бродіння частина розсолу може витікати.
- Залиште капусту при кімнатній температурі приблизно на 7 – 10 днів. За цей час розсіл змінить колір, а капуста набуде приємної кислинки.
- Готову квашену цвітну капусту переставте в холодильник.