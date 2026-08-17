Почему цветная капуста после квашения остается хрустящей? Все зависит не только от рассола, но и от самого процесса брожения, который постепенно изменяет микрофлору.

В этой заготовке капуста не только приобретает приятную кислинку, но и получает красивый розовый цвет благодаря свекле. Рецепт опубликовали "Карпатские шкварки".

Важна и роль свеклы: она не только окрашивает капусту в розовый цвет, но и издавна используется для молочнокислого квашения. В современных обзорах свеклу и цветную капусту прямо называют овощами, пригодными для ферментации.

Как приготовить особенную заготовку на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 средний кочан цветной капусты;

– 1 сладкий перец;

– 1 небольшая свекла;

– 800 миллилитров холодной воды;

– 45 граммов соли.

Приготовление: