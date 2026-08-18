Рецепту понад 100 років: найпростіший спосіб закрити ідеальні хрусткі огірки

Огірки можна закрити без складної стерилізації та багатогодинного стояння біля плити — і цей спосіб відомий вже понад 100 років.

Мариновані огірки часто здаються складною справою з каструлями, стерилізацією та довгими годинами на кухні. Але є метод, який пережив уже не одне покоління, а працює завдяки дуже простій формулі, повідомляє Styler.

У чому секрет формули "100-100-100"?

Секрет цього рецепта – у пропорції, яку легко запам'ятати: 100 грамів солі, 100 грамів цукру і 100 грамів оцту. Усе це розраховано на одну 3-літрову банку.

Окрім базової трійки, знадобляться улюблені спеції, зокрема листя хрону, вишні та смородини, зонтики кропу, часник і чорний перець горошком. І, звісно, свіжі пружні огірки.

Як приготувати хрусткі огірки?

Час: кілька хвилин на підготовку + 15 хвилин на прогрівання + час на охолодження

кілька хвилин на підготовку + 15 хвилин на прогрівання + час на охолодження Порцій: 1 трилітрова банка

Інгредієнти:

– 100 грамів солі;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів оцту 9%;

– улюблені спеції: листя хрону, вишні, смородини, зонтики кропу, часник, чорний перець горошком;

– свіжі, пружні огірки.

Приготування: