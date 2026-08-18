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18 серпня, 23:21
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Рецепту понад 100 років: найпростіший спосіб закрити ідеальні хрусткі огірки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Огірки можна закрити без складної стерилізації та багатогодинного стояння біля плити — і цей спосіб відомий вже понад 100 років.

Мариновані огірки часто здаються складною справою з каструлями, стерилізацією та довгими годинами на кухні. Але є метод, який пережив уже не одне покоління, а працює завдяки дуже простій формулі, повідомляє Styler.

У чому секрет формули "100-100-100"?

Секрет цього рецепта – у пропорції, яку легко запам'ятати: 100 грамів солі, 100 грамів цукру і 100 грамів оцту. Усе це розраховано на одну 3-літрову банку.

Окрім базової трійки, знадобляться улюблені спеції, зокрема листя хрону, вишні та смородини, зонтики кропу, часник і чорний перець горошком. І, звісно, свіжі пружні огірки.

Як приготувати хрусткі огірки?

  • Час: кілька хвилин на підготовку + 15 хвилин на прогрівання + час на охолодження
  • Порцій: 1 трилітрова банка

Інгредієнти: 
– 100 грамів солі; 
– 100 грамів цукру; 
– 100 грамів оцту 9%; 
– улюблені спеції: листя хрону, вишні, смородини, зонтики кропу, часник, чорний перець горошком; 
– свіжі, пружні огірки.

Приготування: 

  1. Щільно складіть вимиті огірки в чисту 3-літрову банку. Спеції на цьому етапі не додавайте.
  2. Залийте банку до самого верху окропом, накрийте кришкою і залиште приблизно на 15 хвилин.
  3. Злийте цю воду – вона більше не знадобиться.
  4. Прямо в банку до прогрітих огірків додайте спеції, часник і зелень. Потім всипте сіль, цукор і влийте оцет.
  5. Закип'ятіть нову порцію чистої води та залийте огірки з приправами до самого вінця.
  6. Одразу щільно закатайте банку металевою кришкою.
  7. Після закатування трохи покрутіть банку по столу або кілька разів обережно переверніть її, щоб сіль і цукор швидше розчинилися.
  8. Переверніть банку догори дном, добре укутайте теплим рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження.

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