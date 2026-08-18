Маринованные огурцы часто кажутся сложным делом, связанным с кастрюлями, стерилизацией и долгими часами на кухне. Но есть метод, который пережил уже не одно поколение и работает благодаря очень простой формуле, сообщает Styler.
В чем секрет формулы "100-100-100"?
Секрет этого рецепта – в пропорции, которую легко запомнить: 100 граммов соли, 100 граммов сахара и 100 граммов уксуса. Все это рассчитано на одну 3-литровую банку.
Помимо базовой тройки, понадобятся любимые специи, в частности листья хрена, вишни и смородины, зонтики укропа, чеснок и черный перец горошком. И, конечно же, свежие упругие огурцы.
Как приготовить хрустящие огурцы?
- Время: несколько минут на подготовку + 15 минут на прогревание + время на остывание
- Порций: 1 трехлитровая банка
Ингредиенты:
– 100 граммов соли;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов уксуса 9%;
– любимые специи: листья хрена, вишни, смородины, зонтики укропа, чеснок, черный перец горошком;
– свежие, упругие огурцы.
Приготовление:
- Плотно уложите вымытые огурцы в чистую 3-литровую банку. Специи на этом этапе не добавляйте.
- Залейте банку до самого верха кипятком, накройте крышкой и оставьте примерно на 15 минут.
- Слейте эту воду – она больше не понадобится.
- Прямо в банку к прогретым огурцам добавьте специи, чеснок и зелень. Затем всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
- Вскипятите новую порцию чистой воды и залейте огурцы с приправами до самого верха.
- Сразу плотно закатайте банку металлической крышкой.
- После закатывания немного покрутите банку по столу или несколько раз осторожно переверните ее, чтобы соль и сахар быстрее растворились.
- Переверните банку вверх дном, хорошо укутайте теплым полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.