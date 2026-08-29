Хрустка й соковита до весни: перевірені способи зберегти моркву свіжою у погребі та квартирі

Зберегти зібрану моркву соковитою, твердою та солодкою до наступного сезону – завдання цілком реальне, якщо знати кілька ключових нюансів.

Головна проблема цього овочу полягає в тонкій шкірці, через яку коренеплід швидко втрачає вологу, в'яне або починає гнити при найменших помилках у мікрокліматі, розповідає 24 Канал.

Секрети правильного збору та підготовки

Оптимальний час для викопування настає, коли нижнє листя починає жовтіти. Збирати врожай варто в сухий вечірній час – саме тоді в тканинах накопичується найбільше цукрів.

За кілька днів до збору грядки категорично не поливають. Після викопування коренеплоди підсушують 2 – 3 години в затінку, а потім обов'язково проводять кардинальну обрізку: зрізають не лише зелень, а й верхівку плоду на 0,5 – 1 сантиметра разом із точкою росту, що надійно блокує проростання бруньок узимку.

Секрет тривалого зберігання моркви / Фото Pixabay

Тонкі кінчики корінців також зрізають. Перед закладкою овочі корисно витримати близько тижня при температурі +10…+14 градусів для загоєння мікропошкоджень і відсортувати за розміром.

Надійні способи для льоху та підвалу

У погребі моркву тримають при температурі від -2 до +2 градусів і високій вологості. Для цього її пересипають у ящиках злегка вологим піском, хвойною тирсою або лушпинням цибулі, які захищають від гнилі. Також урожай можна скласти у відкриті пакети, емальовані каструлі під кришку чи навіть залишити зимувати на грядці, утепливши піском, плівкою та сухим листям.

У квартирі овочі добре зберігаються на заскленому балконі в утеплених ящиках із тирсою, а під час сильних морозів їх просто заносять у дім. У холодильнику немиту моркву загортають по кілька штук у папір, чисту та суху щільно обмотують харчовою плівкою, а дрібні плоди натирають і заморожують у пакетах.