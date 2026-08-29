Главная проблема этого овоща заключается в тонкой кожице, из-за которой корнеплод быстро теряет влагу, вянет или начинает гнить при малейших отклонениях в микроклимате, сообщает 24 Канал.
Секреты правильного сбора и подготовки
Оптимальное время для выкопки наступает, когда нижние листья начинают желтеть. Собирать урожай следует в сухое вечернее время – именно тогда в тканях накапливается больше всего сахаров.
За несколько дней до сбора грядки категорически не поливают. После выкапывания корнеплоды подсушивают 2–3 часа в тени, а затем обязательно проводят кардинальную обрезку: обрезают не только зелень, но и верхушку плода на 0,5–1 сантиметр вместе с точкой роста, что надежно препятствует прорастанию почек зимой.
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Секрет длительного хранения моркови / Фото Pixabay
Тонкие кончики корешков также срезают. Перед укладкой овощи полезно выдержать около недели при температуре +10…+14 градусов для заживления микроповреждений и отсортировать по размеру.
Надежные способы для погреба и подвала
В погребе морковь хранят при температуре от -2 до +2 градусов и высокой влажности. Для этого ее пересыпают в ящиках слегка влажным песком, хвойными опилками или луковой шелухой, которые защищают от гнили. Также урожай можно сложить в открытые пакеты, эмалированные кастрюли под крышку или даже оставить зимовать на грядке, утеплив песком, пленкой и сухими листьями.
В квартире овощи хорошо хранятся на застекленном балконе в утепленных ящиках с опилками, а во время сильных морозов их просто заносят в дом. В холодильнике немытую морковь заворачивают по несколько штук в бумагу, чистую и сухую плотно обматывают пищевой пленкой, а мелкие плоды натирают и замораживают в пакетах.