Главная проблема этого овоща заключается в тонкой кожице, из-за которой корнеплод быстро теряет влагу, вянет или начинает гнить при малейших отклонениях в микроклимате, сообщает 24 Канал.

Секреты правильного сбора и подготовки

Оптимальное время для выкопки наступает, когда нижние листья начинают желтеть. Собирать урожай следует в сухое вечернее время – именно тогда в тканях накапливается больше всего сахаров.

За несколько дней до сбора грядки категорически не поливают. После выкапывания корнеплоды подсушивают 2–3 часа в тени, а затем обязательно проводят кардинальную обрезку: обрезают не только зелень, но и верхушку плода на 0,5–1 сантиметр вместе с точкой роста, что надежно препятствует прорастанию почек зимой.

Секрет длительного хранения моркови / Фото Pixabay

Тонкие кончики корешков также срезают. Перед укладкой овощи полезно выдержать около недели при температуре +10…+14 градусов для заживления микроповреждений и отсортировать по размеру.

Надежные способы для погреба и подвала

В погребе морковь хранят при температуре от -2 до +2 градусов и высокой влажности. Для этого ее пересыпают в ящиках слегка влажным песком, хвойными опилками или луковой шелухой, которые защищают от гнили. Также урожай можно сложить в открытые пакеты, эмалированные кастрюли под крышку или даже оставить зимовать на грядке, утеплив песком, пленкой и сухими листьями.

В квартире овощи хорошо хранятся на застекленном балконе в утепленных ящиках с опилками, а во время сильных морозов их просто заносят в дом. В холодильнике немытую морковь заворачивают по несколько штук в бумагу, чистую и сухую плотно обматывают пищевой пленкой, а мелкие плоды натирают и замораживают в пакетах.