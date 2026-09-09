Аромат кориці зведе з розуму весь під'їзд: швидкі яблука в повітряному тісті без зайвої метушні

Хрустка скоринка, тепле яблуко всередині й мінімум часу на приготування – саме так працює цей швидкий рецепт яблук у тісті.

Солодке яблуко в гарячому тісті перетворюється на теплий домашній десерт. У цьому рецепті важливо не лише швидко обсмажити кільця, а й зберегти всередині соковите яблуко, поки зовні тісто стає рум’яним.

Як приготувати яблука в тісті?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 яблука;

– 2 столові ложки цукру;

– кориця до смаку;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка сметани;

– 6 столових ложок молока;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 6 столових ложок борошна;

– 4 – 5 столових ложок олії.

Приготування:

Візьміть солодкі яблука, видаліть серцевину й наріжте їх кільцями приблизно по 0,5 сантиметра завтовшки. Посипте яблучні кільця цукром, додайте корицю на смак і обережно перемішайте. Поставте яблука ненадовго в холодильник, щоб вони трохи промаринувалися. Поки яблука настоюються, у мисці змішайте яйця, цукор, щіпку солі, вершкове масло та сметану. Влийте молоко, додайте розпушувач і поступово всипте борошно. Перемішайте тісто до консистенції густої сметани. На сковорідку налийте олію та добре її розігрійте. Кожне яблучне кільце занурте в тісто, зручно робити це виделкою, а потім викладіть на гарячу сковорідку. Обсмажте яблука з обох боків до рум’яності, стежачи, щоб вони всередині встигли трохи протушкуватися й стали м’якими. Готові яблука викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Зверніть увагу! Не робіть яблучні шматочки надто товстими, інакше вони можуть не встигнути добре приготуватися всередині. Також важливо, щоб тісто було трохи солонуватим, а яблука – нарізаними тонко: саме тоді виходить контраст між ніжною оболонкою і соковитою серединою.