Сладкое яблоко в горячем тесте превращается в теплый домашний десерт. В этом рецепте важно не только быстро обжарить кольца, но и сохранить внутри сочное яблоко, пока снаружи тесто приобретает румяный цвет.

Как приготовить яблоки в тесте?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 2 столовые ложки сахара;

– корица по вкусу;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 6 столовых ложек молока;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 6 столовых ложек муки;

– 4–5 столовых ложек растительного масла.

Приготовление:

Возьмите сладкие яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их кольцами толщиной примерно 0,5 сантиметра. Посыпьте яблочные кольца сахаром, добавьте корицу по вкусу и аккуратно перемешайте. Поставьте яблоки ненадолго в холодильник, чтобы они немного промариновались. Пока яблоки настаиваются, в миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли, сливочное масло и сметану. Влейте молоко, добавьте разрыхлитель и постепенно всыпьте муку. Перемешайте тесто до консистенции густой сметаны. На сковороду налейте растительное масло и хорошо его разогрейте. Каждое яблочное кольцо окуните в тесто – удобнее всего делать это вилкой, – а затем выложите на раскаленную сковороду. Обжарьте яблоки с обеих сторон до румяности, следя за тем, чтобы они внутри успели немного протушиться и стали мягкими. Готовые яблоки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Обратите внимание! Не делайте кусочки яблок слишком толстыми, иначе они могут не успеть хорошо прожариться внутри. Также важно, чтобы тесто было слегка солоноватым, а яблоки – тонко нарезанными: именно тогда получается контраст между нежной оболочкой и сочной серединкой.