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4 вересня, 06:05
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Виходять високими та ніжними, як суфле: перевірений рецепт ідеальних сирників як у ресторані

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кожна господиня хоча б раз стикалася з кулінарним розчаруванням, коли замість високих і ніжних сирників на сковороді утворюються пласкі оладки, що безладно розпливаються по олії. Тепер це в минулому назавжди!

Секрет бездоганного ресторанного результату криється не в майстерності кухаря, а у двох ключових правилах: правильній вологості сиру та заміні борошна на манку в самій основі. Манна крупа діє як делікатний стабілізатор, який вбирає зайві соки, але залишає структуру всередині повітряною, наче суфле, розповідає ютуб-канал "Смаколики Юлії".

Як приготувати ідеальні сирники? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2,5 ложки манної крупи;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– трішки борошна;
– олія для обсмажування;
– пудра, ягоди, варення чи сметана для подачі. 

Сирники як у ресторані: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Головний ворог пружного сирника – зайва сироватка. Виберіть м'який, але обов'язково попередньо відіжміть його через марлю або сито: маса повинна бути пластичною, проте візуально сухою на дотик.
  2. Перекладіть підготовлений сир у глибоку миску, додайте яйце, звичайний та ванільний цукор і дрібку солі, після чого ретельно розімніть усе виделкою до кремової консистенції.
  3. Всипте манну крупу, замісіть однорідне тісто руками та залиште його постояти за кімнатної температури на 10 – 15 хвилин.
  4. Робочу дошку присипте тонким шаром борошна, викладіть тісто й скачайте його в рівну акуратну ковбаску.
  5. Гострим ножем розріжте масу на порційні шайби (із зазначеної кількості виходить приблизно 8 великих високих сирників) і щедро обваляйте кожен шматочок у борошні з усіх боків.
  6. Тепер застосуйте головну ресторанну хитрість: накрийте заготовку на дошці звичайною склянкою або круглим кулінарним кільцем і зробіть кілька швидких кругових рухів поверхнею. Відцентрова сила миттєво підіб'є боки, вирівняє висоту та зробить сирник ідеально круглим і гладким.
  7. Добре прогрійте пательню з невеликою кількістю олії та викладіть сирники.
  8. Смажте їх на помірно слабкому вогні: завдяки щільній манній структурі заготовки легко підхоплюються лопаткою, не ламаються й не прилипають.
  9. Коли знизу утвориться виразна золотава скоринка, обережно переверніть їх на інший бік.
  10. Щойно обидва боки зарум'яняться, накрийте сковорідку кришкою на 1 – 2 хвилини, зменшивши вогонь до мінімуму, щоб сирна серединка остаточно схопилася парою.
  11. Готові гарячі сирники перекладіть на тарілку, дайте їм пару хвилин злегка стабілізуватися, щедро притрусіть крізь ситечко цукровою пудрою та подавайте до столу з ложкою охолодженої сметани чи ароматного варення.

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