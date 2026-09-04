Виходять високими та ніжними, як суфле: перевірений рецепт ідеальних сирників як у ресторані

Кожна господиня хоча б раз стикалася з кулінарним розчаруванням, коли замість високих і ніжних сирників на сковороді утворюються пласкі оладки, що безладно розпливаються по олії. Тепер це в минулому назавжди!

Секрет бездоганного ресторанного результату криється не в майстерності кухаря, а у двох ключових правилах: правильній вологості сиру та заміні борошна на манку в самій основі. Манна крупа діє як делікатний стабілізатор, який вбирає зайві соки, але залишає структуру всередині повітряною, наче суфле, розповідає ютуб-канал "Смаколики Юлії".

Як приготувати ідеальні сирники?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2,5 ложки манної крупи;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– дрібка солі;

– трішки борошна;

– олія для обсмажування;

– пудра, ягоди, варення чи сметана для подачі.

Сирники як у ресторані: дивіться відео

Приготування: