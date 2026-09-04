Секрет бездоганного ресторанного результату криється не в майстерності кухаря, а у двох ключових правилах: правильній вологості сиру та заміні борошна на манку в самій основі. Манна крупа діє як делікатний стабілізатор, який вбирає зайві соки, але залишає структуру всередині повітряною, наче суфле, розповідає ютуб-канал "Смаколики Юлії".
Як приготувати ідеальні сирники?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2,5 ложки манної крупи;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– трішки борошна;
– олія для обсмажування;
– пудра, ягоди, варення чи сметана для подачі.
Сирники як у ресторані: дивіться відео
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- Головний ворог пружного сирника – зайва сироватка. Виберіть м'який, але обов'язково попередньо відіжміть його через марлю або сито: маса повинна бути пластичною, проте візуально сухою на дотик.
- Перекладіть підготовлений сир у глибоку миску, додайте яйце, звичайний та ванільний цукор і дрібку солі, після чого ретельно розімніть усе виделкою до кремової консистенції.
- Всипте манну крупу, замісіть однорідне тісто руками та залиште його постояти за кімнатної температури на 10 – 15 хвилин.
- Робочу дошку присипте тонким шаром борошна, викладіть тісто й скачайте його в рівну акуратну ковбаску.
- Гострим ножем розріжте масу на порційні шайби (із зазначеної кількості виходить приблизно 8 великих високих сирників) і щедро обваляйте кожен шматочок у борошні з усіх боків.
- Тепер застосуйте головну ресторанну хитрість: накрийте заготовку на дошці звичайною склянкою або круглим кулінарним кільцем і зробіть кілька швидких кругових рухів поверхнею. Відцентрова сила миттєво підіб'є боки, вирівняє висоту та зробить сирник ідеально круглим і гладким.
- Добре прогрійте пательню з невеликою кількістю олії та викладіть сирники.
- Смажте їх на помірно слабкому вогні: завдяки щільній манній структурі заготовки легко підхоплюються лопаткою, не ламаються й не прилипають.
- Коли знизу утвориться виразна золотава скоринка, обережно переверніть їх на інший бік.
- Щойно обидва боки зарум'яняться, накрийте сковорідку кришкою на 1 – 2 хвилини, зменшивши вогонь до мінімуму, щоб сирна серединка остаточно схопилася парою.
- Готові гарячі сирники перекладіть на тарілку, дайте їм пару хвилин злегка стабілізуватися, щедро притрусіть крізь ситечко цукровою пудрою та подавайте до столу з ложкою охолодженої сметани чи ароматного варення.