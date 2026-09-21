Без майонезу та зайвої олії: рецепт густої кабачкової ікри, яку сприймуть за магазинну
Багато хто роками намагається повторити вдома ту саму магазинну кабачкову ікру з ніжним солодкуватим присмаком і бездоганно гладкою шовковистою текстурою, проте часто виходить звичайна тушкована овочева маса.
Справжній секрет фабричного смаку полягає не в магії консервантів, а в особливій технологічній послідовності. Спершу окремо ретельно обсмажуємо овочі, обираємо якісну концентровану томатну пасту, додаємо ложці пасерованого борошна, яка збирає вологу й створює фірмову густоту, та потужно подрібнюємо до абсолютної кремовості.
Як заготувати кабачкову ікру як у магазині?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: близько 2,5 літрів ікри
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1 кілограм моркви;
– 1 цибуля;
– 250 грамів густої томатної пасти;
– 150 мілілітрів олії (для обсмажування);
– 2 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– пів чайної ложки чорного меленого перцю;
– пів чайної ложки меленого духмяного перцю;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Молоді кабачки ретельно промийте, зріжте плодоніжки та наріжте середніми кубиками.
- Якщо овочі зрілі, обов'язково зніміть грубу шкірку та видаліть волокнисту серцевину з твердим насінням.
- Ріпчасту цибулю наріжте невеликими кубиками, а очищену моркву натріть на середній або крупній тертці.
- Розігрійте на великій глибокій сковороді або в сотейнику частину рослинної олії та обсмажте нарізану цибулю до м'якості й легкого прозоро-золотистого кольору.
- Потім додайте терту моркву й пасеруйте овочі разом ще 10 – 12 хвилин на помірному вогні до повної м'якості та карамелізації, періодично помішуючи.
- На окремій сухій сковороді з невеликою кількістю олії порціями обсмажте кубики кабачків до легкого рум'янцю та випаровування першої зайвої вологи.
- Перекладіть усі обсмажені овочі у велику товстостінну каструлю або казан, поставте на невеликий вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи, поки всі шматочки не стануть абсолютно м'якими.
- Зніміть каструлю з вогню і ретельно перебийте гарячі овочі занурювальним блендером до стану абсолютно однорідного гладкого пюре без найдрібніших грудочок.
- На окремій сухій сковороді злегка підсушіть пшеничне борошно на помірному вогні протягом 2 – 3 хвилин до легкого горіхового аромату й кремового відтінку, після чого зніміть з плити.
- Поверніть овочеве пюре на слабкий вогонь, додайте якісну томатну пасту, кам'яну сіль, цукор, мелений чорний та запашний перці, а також підсушене борошно, ретельно розмішуючи масу вінчиком, аби уникнути утворення грудок.
- Накрийте каструлю кришкою (оскільки маса під час кипіння активно пускає бульбашки та "стріляє") і тушкуйте ікру на мінімальному вогні 25 – 30 хвилин, час від часу обережно перемішуючи лопаткою від самого дна.
- За 5 хвилин до завершення влийте оцет, ще раз ретельно вимішайте та доведіть до повторного закипання.
- Гарячу киплячу ікру негайно розкладіть по сухих стерилізованих банках до самих країв, герметично закрутіть стерильними кришками, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження для самостерилізації.