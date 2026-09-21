Без майонезу та зайвої олії: рецепт густої кабачкової ікри, яку сприймуть за магазинну

Багато хто роками намагається повторити вдома ту саму магазинну кабачкову ікру з ніжним солодкуватим присмаком і бездоганно гладкою шовковистою текстурою, проте часто виходить звичайна тушкована овочева маса.

Справжній секрет фабричного смаку полягає не в магії консервантів, а в особливій технологічній послідовності. Спершу окремо ретельно обсмажуємо овочі, обираємо якісну концентровану томатну пасту, додаємо ложці пасерованого борошна, яка збирає вологу й створює фірмову густоту, та потужно подрібнюємо до абсолютної кремовості. Як заготувати кабачкову ікру як у магазині? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: близько 2,5 літрів ікри Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 1 цибуля;

– 250 грамів густої томатної пасти;

– 150 мілілітрів олії (для обсмажування);

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– пів чайної ложки чорного меленого перцю;

– пів чайної ложки меленого духмяного перцю;

– 2 столові ложки оцту. Приготування: Молоді кабачки ретельно промийте, зріжте плодоніжки та наріжте середніми кубиками. Якщо овочі зрілі, обов'язково зніміть грубу шкірку та видаліть волокнисту серцевину з твердим насінням. Ріпчасту цибулю наріжте невеликими кубиками, а очищену моркву натріть на середній або крупній тертці. Розігрійте на великій глибокій сковороді або в сотейнику частину рослинної олії та обсмажте нарізану цибулю до м'якості й легкого прозоро-золотистого кольору. Потім додайте терту моркву й пасеруйте овочі разом ще 10 – 12 хвилин на помірному вогні до повної м'якості та карамелізації, періодично помішуючи. На окремій сухій сковороді з невеликою кількістю олії порціями обсмажте кубики кабачків до легкого рум'янцю та випаровування першої зайвої вологи. Перекладіть усі обсмажені овочі у велику товстостінну каструлю або казан, поставте на невеликий вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи, поки всі шматочки не стануть абсолютно м'якими. Зніміть каструлю з вогню і ретельно перебийте гарячі овочі занурювальним блендером до стану абсолютно однорідного гладкого пюре без найдрібніших грудочок. На окремій сухій сковороді злегка підсушіть пшеничне борошно на помірному вогні протягом 2 – 3 хвилин до легкого горіхового аромату й кремового відтінку, після чого зніміть з плити. Поверніть овочеве пюре на слабкий вогонь, додайте якісну томатну пасту, кам'яну сіль, цукор, мелений чорний та запашний перці, а також підсушене борошно, ретельно розмішуючи масу вінчиком, аби уникнути утворення грудок. Накрийте каструлю кришкою (оскільки маса під час кипіння активно пускає бульбашки та "стріляє") і тушкуйте ікру на мінімальному вогні 25 – 30 хвилин, час від часу обережно перемішуючи лопаткою від самого дна. За 5 хвилин до завершення влийте оцет, ще раз ретельно вимішайте та доведіть до повторного закипання. Гарячу киплячу ікру негайно розкладіть по сухих стерилізованих банках до самих країв, герметично закрутіть стерильними кришками, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження для самостерилізації.