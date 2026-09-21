Настоящий секрет фабричного вкуса заключается не в магии консервантов, а в особой технологической последовательности. Сначала отдельно тщательно обжариваем овощи, выбираем качественную концентрированную томатную пасту, добавляем ложку пассерованной муки, которая впитывает влагу и придает фирменную густоту, и тщательно измельчаем до абсолютной кремообразной консистенции.

Как приготовить кабачковую икру, как в магазине?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: около 2,5 литров икры

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1 килограмм моркови;

– 1 луковица;

– 250 граммов густой томатной пасты;

– 150 миллилитров растительного масла (для обжаривания);

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– половина чайной ложки черного молотого перца;

– половина чайной ложки молотого душистого перца;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление: