Коли додавати часник до страв, щоб він не зіпсував смак: порада шеф-кухарки

Часник може зробити страву значно смачнішою — але лише тоді, коли його додають у правильний момент. Інакше замість аромату легко отримати гіркоту.

Часник – це не той інгредієнт, який можна додати у будь-який момент. Що варто знати, аби страви були шедевральними – розповіла шеф-кухарка Міка Леон для Simply Recipes.

Коли краще класти часник?

За словами шеф-кухарки, часник не варто кидати в пательню першим. Спершу мають трохи розм’якнути овочі для основи страви, наприклад цибуля.

Причина проста: часник готується дуже швидко. Якщо додати його зарано, він може підгоріти ще до того, як дійде решта інгредієнтів.

Після підгоряння часник майже миттєво стає гірким, тож тут важлива не лише температура, а й момент, коли він потрапляє на сковороду.

Часник важливо додавати у правильний момент / Фото Pixabay

Скільки часу йому потрібно?

На середньому вогні часнику достатньо 30 – 60 секунд, щоб він почав м’якшати й віддавати аромат. Довше тримати його на сковороді не варто.

Якщо вогонь слабкий, часник можна додати раніше – тоді смак буде м’якшим і більш горіховим. За вищої температури краще почекати, поки основні овочі трохи розм’якнуть, і лише тоді додавати часник.

Коли часник можна додати раніше?

Для супів, тушкованих страв і всього, що довго готується в соусі, момент додавання не такий критичний. У таких стравах більше вологи, а отже часник менше ризикує підгоріти.

У цьому випадку його можна класти раніше. Під час тривалішого приготування смак стане м’якшим і поступово розійдеться по всій страві.

Чому подрібнений часник такий ароматний?

Аромат часнику з’являється не сам собою. Коли зубчик ушкоджується, фермент аліїназа змішується з попередником аромату аліїном, і утворюється аліцин – саме він дає свіжому часнику характерний різкий запах і частину його біологічно активних властивостей.

Тобто подрібнення або розтирання часнику – це не просто кулінарний прийом, а запуск хімічної реакції, яка буквально створює його смак.