Чеснок – это не тот ингредиент, который можно добавить в любой момент. Что стоит знать, чтобы блюда получались шедевральными, – рассказала шеф-повар Мика Леон для Simply Recipes.

Когда лучше добавлять чеснок?

По словам шеф-повара, чеснок не стоит бросать в сковороду первым. Сначала нужно немного размягчить овощи для основы блюда, например лук.

Причина проста: чеснок готовится очень быстро. Если добавить его слишком рано, он может подгореть еще до того, как дойдут остальные ингредиенты.

После подгорания чеснок почти мгновенно становится горьким, поэтому здесь важна не только температура, но и момент, когда он попадает на сковороду.

Чеснок важно добавлять в нужный момент / Фото Pixabay

Сколько времени ему нужно?

На среднем огне чесноку достаточно 30–60 секунд, чтобы он начал размягчаться и отдавать аромат. Дольше держать его на сковороде не стоит.

Если огонь слабый, чеснок можно добавить раньше – тогда вкус будет мягче и с более выраженным ореховым оттенком. При более высокой температуре лучше подождать, пока основные овощи немного размягчатся, и только тогда добавлять чеснок.

Когда чеснок можно добавить раньше?

Для супов, тушеных блюд и всего, что долго готовится в соусе, момент добавления не так важен. В таких блюдах больше влаги, а значит, чеснок с меньшей вероятностью подгорит.

В этом случае его можно добавлять раньше. При более длительном приготовлении вкус станет мягче и постепенно распространится по всему блюду.

Почему измельченный чеснок такой ароматный?

Аромат чеснока появляется не сам по себе. Когда зубчик повреждается, фермент аллиназа смешивается с предшественником аромата аллином, и образуется аллицин – именно он придает свежему чесноку характерный резкий запах и часть его биологически активных свойств.

То есть измельчение или растирание чеснока – это не просто кулинарный прием, а запуск химической реакции, которая буквально создает его вкус.