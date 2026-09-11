Як смачно замаринувати помідори без шкірки: їх можна їсти вже через добу

Мариновані помідори можуть бути готовими вже за добу, якщо зняти з них шкірку ще до заливання маринадом. Такий прийом допомагає овочам швидше просочитися смаком і зробити закуску особливо ніжною.

Мариновані помідори справді можна подати вже наступного дня – весь секрет у тому, що з них знімають шкірку ще до заливання маринадом. Після короткої термічної обробки овочі швидше вбирають смак і залишаються ніжними, розповідає Юлія Чумак.

Чому помідори без шкірки маринуються швидше

Шкірка томата працює як природний бар’єр, тож без неї маринад легше проникає в м’якоть. Саме тому після ошпарювання й охолодження в холодній воді шкірка знімається без зусиль.

Помідори добре поєднуються з цибулею, часником, зеленню та гострим перцем – ця комбінація робить закуску простою, але виразною. А ще томати мають цікаву харчову особливість: їхній червоний пігмент лікопен краще засвоюється після термічної обробки, особливо в присутності жиру.

Як приготувати мариновані помідори без шкірки

Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 1 – 2 цибулини;

– 2 болгарські перці;

– 1 гострий перець;

– 8 – 10 зубчиків часнику;

– кріп та петрушка до смаку;

– 2 літри води;

– 5 столових ложок цукру;

– 4 столові ложки солі;

– 120 мілілітрів оцту;

– 2 – 3 лаврові листки;

– чорний та духмяний перець горошком до смаку.

Цю закуску хоч щодня готуй: дивіться відео

Приготування: