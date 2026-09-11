Як смачно замаринувати помідори без шкірки: їх можна їсти вже через добу
Мариновані помідори можуть бути готовими вже за добу, якщо зняти з них шкірку ще до заливання маринадом. Такий прийом допомагає овочам швидше просочитися смаком і зробити закуску особливо ніжною.
Мариновані помідори справді можна подати вже наступного дня – весь секрет у тому, що з них знімають шкірку ще до заливання маринадом. Після короткої термічної обробки овочі швидше вбирають смак і залишаються ніжними, розповідає Юлія Чумак.
Чому помідори без шкірки маринуються швидше
Шкірка томата працює як природний бар’єр, тож без неї маринад легше проникає в м’якоть. Саме тому після ошпарювання й охолодження в холодній воді шкірка знімається без зусиль.
Помідори добре поєднуються з цибулею, часником, зеленню та гострим перцем – ця комбінація робить закуску простою, але виразною. А ще томати мають цікаву харчову особливість: їхній червоний пігмент лікопен краще засвоюється після термічної обробки, особливо в присутності жиру.
Як приготувати мариновані помідори без шкірки
- Час: 20 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 1 – 2 цибулини;
– 2 болгарські перці;
– 1 гострий перець;
– 8 – 10 зубчиків часнику;
– кріп та петрушка до смаку;
– 2 літри води;
– 5 столових ложок цукру;
– 4 столові ложки солі;
– 120 мілілітрів оцту;
– 2 – 3 лаврові листки;
– чорний та духмяний перець горошком до смаку.
Цю закуску хоч щодня готуй: дивіться відео
Приготування:
- Помідори помийте, зробіть на кожному неглибокий хрестоподібний надріз, опустіть у окріп приблизно на 30 – 40 секунд і одразу перекладіть у холодну воду. Після цього шкірка зніметься легко.
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями або тонкими шматочками. Болгарський та гострий перець наріжте, часник подрібніть. Кріп і петрушку також поріжте.
- У відповідну ємність викладайте помідори шарами, чергуючи їх із цибулею, солодким і гострим перцем, часником та зеленню.
- Для маринаду налийте воду в каструлю, додайте сіль, цукор, лавровий лист, чорний і духмяний перець. Доведіть до кипіння та проваріть приблизно 2 – 3 хвилини.
- Вимкніть вогонь і влийте оцет.
- Гарячим маринадом залийте овочі. Залиште їх охолонути за кімнатної температури, потім накрийте ємність і поставте в холодильник.
- Пробувати закуску можна вже через добу. Якщо залишити її ще на день-два, смак стане більш насиченим.