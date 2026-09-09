Пікантний перець у медовому соусі: як закрити на зиму

Перець у медовому соусі – це не просто солодка заготівля, а класичний баланс кислоти, солі та меду, який допомагає зберегти овочі на зиму.

Перець у медовому соусі виходить не лише смачним, а й добре зберігається завдяки вдалому поєднанню оцту, солі та меду, розповідає інстаграм nisenitnitsia_. До речі, зберігання продуктів у меді було відоме ще найдавнішим культурам!

Як закрити перець у медовому маринаді?

Час: близько 1 години

близько 1 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма солодкого перцю;

– 250 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів рослинної олії;

– 250 грамів меду;

– 150 мілілітрів оцту;

– 30 грамів солі;

– 50 грамів часнику.

Шалено смачна закрутка: дивіться відео

Приготування:

Перець помийте, видаліть плодоніжки, насіння та перегородки. Наріжте його великими шматочками. У велику каструлю влийте воду та олію, додайте мед, оцет і сіль. Перемішайте суміш і поставте на вогонь. Коли маринад добре прогріється, додайте першу порцію перцю. Тушкуйте приблизно 10 – 13 хвилин, періодично перемішуючи. Потім дістаньте готовий перець і так само приготуйте наступні порції. Часник очистіть і подрібніть. Коли весь перець буде протушкований, поверніть його в каструлю разом із часником. Перемішайте та готуйте все разом ще близько 5 хвилин, щоб часник віддав аромат, а овочі добре просочилися маринадом. Готовий перець одразу розкладіть у заздалегідь стерилізовані банки. Долийте гарячий маринад так, щоб він покрив овочі, накрийте стерилізованими кришками та щільно закрутіть. Для стерилізації банок поставте їх у холодну духовку, увімкніть 100 градусів і залиште приблизно на 20 хвилин. Потім духовку вимкніть і дайте банкам ще трохи постояти всередині, щоб вони поступово охололи. Кришки окремо прокип’ятіть близько 10 хвилин. Заготівлю залиште до повного охолодження, а потім перенесіть у прохолодне місце для зберігання.

Що варто пам’ятати

Якщо не перетримати перець у маринаді, він залишиться соковитим і збереже апетитний вигляд. Саме коротке тушкування порціями допомагає не зіпсувати текстуру овочів.

У підсумку виходить проста зимова заготівля з виразним смаком, де солодке, кисле та часникове звучать разом без зайвого шуму.