Перец в медовом соусе получается не только вкусным, но и хорошо хранится благодаря удачному сочетанию уксуса, соли и меда, рассказывает аккаунт в инстаграме nisenitnitsia_. Кстати, хранение продуктов в меде было известно еще древнейшим цивилизациям!

Как замариновать перец в медовом маринаде?

Время: около 1 часа

около 1 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма сладкого перца;

– 250 миллилитров воды;

– 200 миллилитров растительного масла;

– 250 граммов меда;

– 150 миллилитров уксуса;

– 30 граммов соли;

– 50 граммов чеснока.

Безумно вкусная заготовка: смотрите видео

Приготовление:

Перец помойте, удалите плодоножки, семена и перегородки. Нарежьте его большими кусочками. В большую кастрюлю налейте воду и масло, добавьте мед, уксус и соль. Перемешайте смесь и поставьте на огонь. Когда маринад хорошо прогреется, добавьте первую порцию перца. Тушите примерно 10–13 минут, периодически перемешивая. Затем выньте готовый перец и так же приготовьте следующие порции. Чеснок очистите и измельчите. Когда весь перец будет тушен, верните его в кастрюлю вместе с чесноком. Перемешайте и готовьте все вместе еще около 5 минут, чтобы чеснок отдал аромат, а овощи хорошо пропитались маринадом. Готовый перец сразу разложите по заранее стерилизованным банкам. Долейте горячий маринад так, чтобы он покрыл овощи, накройте стерилизованными крышками и плотно закрутите. Для стерилизации банок поставьте их в холодную духовку, включите на 100 градусов и оставьте примерно на 20 минут. Затем выключите духовку и дайте банкам еще немного постоять внутри, чтобы они постепенно остыли. Крышки отдельно прокипятите около 10 минут. Заготовку оставьте до полного остывания, а затем перенесите в прохладное место для хранения.

Что стоит помнить

Если не передержать перец в маринаде, он останется сочным и сохранит аппетитный вид. Именно короткая процедура тушения порциями помогает не испортить текстуру овощей.

В результате получается простая зимняя заготовка с ярким вкусом, в которой сладкое, кислое и чесночное сочетаются без лишних ноток.