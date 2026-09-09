Перец в медовом соусе получается не только вкусным, но и хорошо хранится благодаря удачному сочетанию уксуса, соли и меда, рассказывает аккаунт в инстаграме nisenitnitsia_. Кстати, хранение продуктов в меде было известно еще древнейшим цивилизациям!
Как замариновать перец в медовом маринаде?
- Время: около 1 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма сладкого перца;
– 250 миллилитров воды;
– 200 миллилитров растительного масла;
– 250 граммов меда;
– 150 миллилитров уксуса;
– 30 граммов соли;
– 50 граммов чеснока.
Безумно вкусная заготовка: смотрите видео
Приготовление:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Перец помойте, удалите плодоножки, семена и перегородки. Нарежьте его большими кусочками.
- В большую кастрюлю налейте воду и масло, добавьте мед, уксус и соль. Перемешайте смесь и поставьте на огонь.
- Когда маринад хорошо прогреется, добавьте первую порцию перца. Тушите примерно 10–13 минут, периодически перемешивая. Затем выньте готовый перец и так же приготовьте следующие порции.
- Чеснок очистите и измельчите.
- Когда весь перец будет тушен, верните его в кастрюлю вместе с чесноком.
- Перемешайте и готовьте все вместе еще около 5 минут, чтобы чеснок отдал аромат, а овощи хорошо пропитались маринадом.
- Готовый перец сразу разложите по заранее стерилизованным банкам. Долейте горячий маринад так, чтобы он покрыл овощи, накройте стерилизованными крышками и плотно закрутите.
- Для стерилизации банок поставьте их в холодную духовку, включите на 100 градусов и оставьте примерно на 20 минут. Затем выключите духовку и дайте банкам еще немного постоять внутри, чтобы они постепенно остыли. Крышки отдельно прокипятите около 10 минут.
- Заготовку оставьте до полного остывания, а затем перенесите в прохладное место для хранения.
Что стоит помнить
Если не передержать перец в маринаде, он останется сочным и сохранит аппетитный вид. Именно короткая процедура тушения порциями помогает не испортить текстуру овощей.
В результате получается простая зимняя заготовка с ярким вкусом, в которой сладкое, кислое и чесночное сочетаются без лишних ноток.