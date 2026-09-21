Одна ложка перед увімкненням плити: копійчаний секрет прозорого як скло бульйону

Оцет у бульйоні може звучати як дивний трюк, але саме він допомагає отримати прозорий, а не каламутний відвар. І працює це не через магію, а через цілком реальну кухонну хімію.

Коли в каструлі з’являється кислота, білки з м’яса швидше згортаються у більші грудочки. Їх легше зняти шумівкою, тож у відварі лишається менше піни, яка й дає каламутний вигляд.

Є ще один нюанс: кислота впливає і на кістки та хрящі. Як пояснює науковий огляд, зниження pH під час варіння може збільшувати вилучення деяких мінералів, зокрема кальцію, хоча ефект залежить від часу приготування та рецептури.

Як зварити ідеально прозорий бульйон?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 500 грамів курячих гомілок;

– 1 столова ложка яблучного або винного оцту;

– 1 цибулина;

– 3 морквини;

– 2 стебла петрушки;

– 0,5 селери;

– 1 цибуля-порей;

– 3 лаврові листки;

– 5 зерен духмяного перцю;

– 10 штук перцю горошком; сіль.

Приготування: