Одна ложка перед увімкненням плити: копійчаний секрет прозорого як скло бульйону
Оцет у бульйоні може звучати як дивний трюк, але саме він допомагає отримати прозорий, а не каламутний відвар. І працює це не через магію, а через цілком реальну кухонну хімію.
Коли в каструлі з’являється кислота, білки з м’яса швидше згортаються у більші грудочки. Їх легше зняти шумівкою, тож у відварі лишається менше піни, яка й дає каламутний вигляд.
Є ще один нюанс: кислота впливає і на кістки та хрящі. Як пояснює науковий огляд, зниження pH під час варіння може збільшувати вилучення деяких мінералів, зокрема кальцію, хоча ефект залежить від часу приготування та рецептури.
Як зварити ідеально прозорий бульйон?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 500 грамів курячих гомілок;
– 1 столова ложка яблучного або винного оцту;
– 1 цибулина;
– 3 морквини;
– 2 стебла петрушки;
– 0,5 селери;
– 1 цибуля-порей;
– 3 лаврові листки;
– 5 зерен духмяного перцю;
– 10 штук перцю горошком; сіль.
Приготування:
- Ретельно вимийте м’ясо й викладіть його в каструлю.
- Залийте холодною водою так, щоб вона покривала м’ясо щонайменше на 3 – 4 сантиметри.
- Влийте 1 оцет, поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння.
- Якщо з’являтиметься піна, знімайте її шумівкою.
- Додайте лавровий лист, духмяний перець і перець горошком.
- Варіть півтори години на повільному вогні.
- Потім викладіть очищені овочі й варіть ще 1,5 – 2 години.
- Соліть бульйон лише наприкінці, після чого накрийте кришкою, зніміть з вогню й дайте настоятися.