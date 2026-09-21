Когда в кастрюле появляется кислота, белки из мяса быстрее сворачиваются в более крупные комочки. Их легче снимать шумовкой, поэтому в отваре остается меньше пены, которая и придает ему мутный вид.

Есть еще один нюанс: кислота влияет и на кости, и на хрящи. Как объясняется в научном обзоре, снижение pH во время варки может усиливать вымывание некоторых минералов, в частности кальция, хотя эффект зависит от времени приготовления и рецептуры.

Как сварить идеально прозрачный бульон?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 500 граммов куриных голеней;

– 1 столовая ложка яблочного или винного уксуса;

– 1 луковица;

– 3 морковки;

– 2 стебля петрушки;

– 0,5 стебля сельдерея;

– 1 лук-порей;

– 3 лавровых листа;

– 5 зерен душистого перца;

– 10 зерен перца горошком; соль.

Приготовление: