Яка спеція зробить котлети соковитішими та ароматнішими: простий трюк із паприкою

Додайте до звичайного фаршу одну недорогу спецію – і котлети можуть стати помітно ароматнішими та соковитішими. Головне – знати правильну пропорцію і не перевантажити смак.

Паприка тут працює не як "додаткова спеція", а як простий спосіб зробити фарш ароматнішим і м’якшим на смак.

Чому саме паприка

Йдеться про солодку мелену паприку без гостроти. Вона добре розкривається під час смаження і пасує до свинини, яловичини та курятини.

На 500 грамів фаршу достатньо приблизно 1 чайної ложки спеції. Якщо додати більше, смак паприки може стати надто домінантним.

Секрет ідеального фаршу / Фото Pixabay

Як додати її у фарш

Паприку краще змішати з фаршем разом із цибулею, сіллю та чорним перцем. Після цього масу варто добре вимішати кілька хвилин – так спеції розподіляться рівномірно.

Аби котлети не були сухими, важливий не лише аромат, а й волога. Дрібно нарізана або натерта цибуля, трохи свинини до сухої яловичини й шматочок хліба, замочений у молоці або воді, допоможуть зберегти соковитість.

Що врахувати під час смаження

Перед смаженням фарш бажано залишити на 10 – 15 хвилин, щоб усі інгредієнти з’єдналися. Формувати котлети краще мокрими руками, а викладати їх – на добре розігріту сковороду.

На сильному вогні поспішати не варто: скоринка швидко підгорить, а середина може лишитися сирою. Спершу котлети треба підрум’янити, а потім зменшити температуру й довести їх до готовності під кришкою.