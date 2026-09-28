Секретна приправа шеф-кухарів: як стружка лимона з морозилки зробить з ваших страв шедевр

Лимони не обов’язково тримати свіжими до останньої часточки. Іноді морозильник працює для них краще за холодильник – і знамениті шефи чудово цим користуються!

Лимони справді можна зберігати довше без втрати зручності, якщо не тримати їх усі в холодильнику. Саме заморожування допомагає не лише відкласти псування плодів, а й мати цитрус під рукою для чаю, страв і напоїв, розповідає "Господиньки".

Чому лимони радять заморожувати?

Свіжі лимони не лежать вічно: з часом вони псуються, а купувати їх невеликими порціями не завжди вигідно. Саме тому досвідчені кулінари тримають кілька фруктів у морозилці.

Лимони треба помити, порізати на дольки, розкласти одним шаром на деко, яке потім слід поставити у морозилку.

Заморожений лимон відкриває багато нових можливостей / Фото Pixabay

Що змінює заморожування?

Під час швидкого, або шокового, заморожування кількість корисних речовин у лимонах може потроюватися. Окрім того, лимонний сік також чудово зберігається

Водночас кулінари наголошують, що лимони можна заморожувати порізаними або у вигляді соку – цілі фрукти краще не морозити через незручність подальшого використання.

Як використовувати заморожений лимон?

Очевидно, найчастіше заморожену часточку кидають у чай. Напій швидше охолоджується і набуває приємної кислинки.

Такі лимони можна додавати і до інших страв та напоїв. Це простий спосіб не бігти по свіжий цитрус щоразу, коли він потрібен – наприклад, заморожений сік або частинка лимона надасть вашим стравам нового насиченого цитрусового колориту.