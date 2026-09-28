Лимоны действительно можно хранить дольше без потери качества, если не держать их все в холодильнике. Именно замораживание помогает не только отсрочить порчу плодов, но и всегда иметь цитрус под рукой для чая, блюд и напитков, рассказывает "Господиньки".
Почему лимоны рекомендуют замораживать?
Свежие лимоны не хранятся вечно: со временем они портятся, а покупать их небольшими порциями не всегда выгодно. Именно поэтому опытные кулинары держат несколько фруктов в морозилке.
Лимоны нужно помыть, порезать на дольки, разложить одним слоем на противне, который затем следует поставить в морозилку.
Замороженный лимон открывает много новых возможностей / Фото Pixabay
Что меняет замораживание?
При быстрой, или шоковой, заморозке количество полезных веществ в лимонах может утроиться. Кроме того, лимонный сок также прекрасно хранится
В то же время кулинары отмечают, что лимоны можно замораживать нарезанными или в виде сока – целые фрукты лучше не замораживать из-за неудобства дальнейшего использования.
Как использовать замороженный лимон?
Очевидно, чаще всего замороженный долек бросают в чай. Напиток быстрее охлаждается и приобретает приятную кислинку.
Такие лимоны можно добавлять и в другие блюда и напитки. Это простой способ не бегать за свежим цитрусом каждый раз, когда он нужен – например, замороженный сок или долька лимона придадут вашим блюдам новый насыщенный цитрусовый колорит.